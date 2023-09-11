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大直民宅坍塌 基泰總經理哽咽駁神隱 李四川怒批：事後找不到人電話也不接

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/11 11:47
台北市中山區大直街基泰建設的建築工地7日因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷，附近上百 名住戶緊急疏散。

台北市中山區大直街基泰建設的建築工地7日因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷，附近上百 名住戶緊急疏散。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合整理報導）基泰建設大直建案因施工不當，造成鄰近民宅於7日塌陷，基泰事隔數日後終於在昨（10）日下午對外說明，還哭著道歉並稱委屈。但這幾日都在現場忙救災的副市長李四川今（11）日還原真相。李說，事件隔天起，也就是8日開始再也沒見過基泰總經理馮先勉到現場關心，致電想談後續和安置，馮先勉電話不接整個人徹底神隱。

基泰建設於10日下午3時於證交所1樓資訊展示中心召開重訊記者會，由董事長陳世銘、總經理馮先勉等6位高層共同出席，說明因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞一案，而這也是事發至今，基泰高層首度出面說明。

基泰董事長陳世銘表示，「基泰是我一生事業重點，40多年從來沒有發生過重大工安事件」，對這次引發社會關注感到抱歉，他也在會中宣布辭去基泰建設董事長一職，「所有責任一個人來負擔」，隨後在記者會還在進行當中快閃離去。

針對基泰董事長辭職快閃的行徑，台北市長蔣萬安昨日在出席安置戶義務律師諮詢會也發表看法。鏡周刊報導，蔣萬安表示，先前就強力要求基泰建設出面負責、不能神隱，如今基態建設董事長陳世銘出面說明，但開記者會不到5分鐘就一走了之，怒轟「這是要負起責任的時刻，不是辭職離開的時刻！」

記者會上，總經理馮先勉聲稱一直在現場？對此，李四川11日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時還原當天真相。聯合報引述李四川說法，馮先勉講的是當天晚上，不過從事件當天晚上後，就沒有再見過總經理馮先勉到現場關心。

李四川說，由於事件發生當天忙救災，週六救災到一個段落後，認為必須要談安置，所以才找了基泰的秘書、主任，約周六中午可不可以找總經理來開會，談一談救災、安置、往後受災戶怎麼處理，結果馮先勉電話不接，秘書也說找不到總經理，就是因為這樣他才會發怒，嚴厲譴責對方神隱。

李四川說，直到昨天早上才跟馮先勉連絡上，才有與法務局一起開會，昨天才到市府開會，達成三點承諾。李四川強調，馮先勉只有塌陷當天晚上有透過工地主任打個招呼，當時根本沒有談什麼安置等問題。
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更新時間 : 2023-09-11 15:00 GMT+08:00

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