摩洛哥6.8強震累計2122死2421傷　專家：國王人在法國錯失應對時間

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）摩洛哥當地時間8日發生逾60年來最嚴重的規模6.8強震，3天來死亡人數已攀升至2122人，傷者累計2421人。專家指出，摩洛哥國王長期於法國執政，災難發生時不在現場導致許多應對政令的批准錯失時間。

路透社、衛報報導，這是當地自1960年以來最嚴重的一次地震，摩洛哥國王穆罕默德六世主持緊急救災會議，宣布舉國哀悼3日。王宮表示，已部屬民防部隊、增加血庫庫存，並確保向災區供應水、食物、帳篷及毯子等資源。

以色列、法國、西班牙、義大利及美國在內的一些國家都已提供援助，與摩洛哥關西不睦的鄰國阿爾及利亞也開放已關閉兩年的領空，讓運送到救援物資及傷員的航班能夠通行。

地震發生在摩洛哥大阿特拉斯山（High Atlas）8日深夜11時11分，規模為6.8，震央位於馬拉喀什（Marrekesh）西南約71公里一個偏遠山區村落的下方，深度約18.5公里。美國地質調查局（USGS）指出，比起同規模的深層地震更具破壞性。且當地許多房屋都用泥磚、木材等砌成，結構也容易坍塌。

根據摩洛哥國家電視台報導，目前死亡人數已攀升至2122人，傷者累計2421人，死亡人數可能持續上升。位於震央上方的豪茲省（Al Haouz）死亡人數最多，達1293人，其次為塔魯丹特（Taroudant）省，為452人。

許多倖存者無家可依，或餘悸猶存不敢返家，三天來露宿街頭；由於阿特拉斯山區相當崎嶇，村落往往坐落在偏遠之處，許多房屋已在地震中坍塌，軍隊及搜救人員要深入災區是相當艱難的挑戰。

當地媒體也指出，被聯合國教科文組織列為世界遺產的馬拉克什古城（Marrakech ）也受到嚴重破壞，極具重要歷史意義、建於12世紀的庫圖比亞清真寺也因災倒塌。

史丹佛大學的摩洛哥專家艾拉祖基（Samia Errazzouki）表示，通往災區的道路與交通相當困難，再加上災後毀損就更為複雜，想要立即提供援助需要「奇蹟」。

生活在地震災區的村莊的，是在摩洛哥被邊緣化的阿馬齊格人（Amazigh），艾拉祖基指出，這些地區歷來多地震，但阿馬齊格人一直被忽視。

在舉國哀悼的同時，一些人對於當局的緊急因應速度提出質疑。長期以來莫罕默德六世被指責人在法國官邸執政，儘管他在震後回國主持緊急救災會議，但有人認為許多救災事宜需要王宮指示放行，因此可能錯失了最重要的時間。

艾拉祖基表示，「歸根究柢，沒有王宮的綠燈，國家任何事情的無法完成，因為（國王）不在現場，所以損失很多（應對）時間。」這從根本上反應摩洛哥的治理多麼無效，完全仰仗一個不在場人物的專制結構。