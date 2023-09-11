2023關渡國際自然藝術季9/10開幕 珍視大自然的美 教你如何從食衣住行做起實踐「綠色生活」

(台灣英文新聞/生活組 台北報導)邁入第18年「2023關渡國際自然藝術季」於昨(10)日在關渡自然公園盛大開幕，開幕嘉年華現場除了有知名樂團Cicada演奏及藝術作品展覽，還有藝術手作店家、綠色生活文創商家、生態保育團體擺攤，更有藝術家工作坊可以體驗創作，到訪的民眾能在自然與藝術融合的活動之中，享受大自然帶來的饗宴，開幕活動期間更免收入園費。

關渡自然公園是台北市重要的自然資產，也是國家級的重要濕地，關渡國際自然藝術季自2006年起舉行，今年已邁入第18年，是台灣首次有大型自然藝術活動在以保育為出發點的自然公園舉辦，每年邀請多位國際藝術家，利用自然素材現地創作出能展現藝術美感、傳遞環境關懷的戶外裝置作品。

台北市產業局陳俊安局長表示，今年的藝術季以「自然，作為一個禮物」作為策展主題，特別邀請來自印度、日本及蒙古等三位國際知名的藝術家，以及兩位臺灣的優秀創作者，與策展人廖柏森先生共同以自然素材為創作藝術作品，將關渡的文化特色融入藝術作品中。

自然手作體驗，在講師的引導下，運用自然素材，製作屬於親子的觀展回憶。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）

此外，現場活動以「綠色生活」為主軸，引領參與者感受濕地，再以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品，讓民眾在食衣住行裡具體實踐綠色生活，促進大眾對於濕地環境的親近與珍視，例如創造屬於自己的觀展紀念與回憶的「心之所向集章活動」；以「綠色生活，作為一個回禮」為主軸的體驗活動，引領參與者感受濕地的自然，再透過手作以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品；運用自然素材，製作屬於親子的觀展回憶的「親子藝起來」；以及倡議綠色生活及零廢棄，辦理不插電二手市集的「親子環保市集」。

藝術作品展期自即日起現場展出至今年底止，更多活動詳情請查閱北市動保處官網及關渡國際自然藝術季官網。

以「綠色生活」為主軸的體驗活動，引領參與者感受濕地的自然，再透過手作以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）