Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

2023關渡國際自然藝術季9/10開幕 珍視大自然的美 教你如何從食衣住行做起實踐「綠色生活」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/11 10:23
「2023關渡國際自然藝術季」盼讓民眾在自然與藝術融合的活動之中，享受大自然帶來的饗宴。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）

「2023關渡國際自然藝術季」盼讓民眾在自然與藝術融合的活動之中，享受大自然帶來的饗宴。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）

(台灣英文新聞/生活組 台北報導)邁入第18年「2023關渡國際自然藝術季」於昨(10)日在關渡自然公園盛大開幕，開幕嘉年華現場除了有知名樂團Cicada演奏及藝術作品展覽，還有藝術手作店家、綠色生活文創商家、生態保育團體擺攤，更有藝術家工作坊可以體驗創作，到訪的民眾能在自然與藝術融合的活動之中，享受大自然帶來的饗宴，開幕活動期間更免收入園費。

關渡自然公園是台北市重要的自然資產，也是國家級的重要濕地，關渡國際自然藝術季自2006年起舉行，今年已邁入第18年，是台灣首次有大型自然藝術活動在以保育為出發點的自然公園舉辦，每年邀請多位國際藝術家，利用自然素材現地創作出能展現藝術美感、傳遞環境關懷的戶外裝置作品。

台北市產業局陳俊安局長表示，今年的藝術季以「自然，作為一個禮物」作為策展主題，特別邀請來自印度、日本及蒙古等三位國際知名的藝術家，以及兩位臺灣的優秀創作者，與策展人廖柏森先生共同以自然素材為創作藝術作品，將關渡的文化特色融入藝術作品中。

2023關渡國際自然藝術季9/10開幕 珍視大自然的美 教你如何從食衣住行做起實踐「綠色生活」自然手作體驗，在講師的引導下，運用自然素材，製作屬於親子的觀展回憶。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）

此外，現場活動以「綠色生活」為主軸，引領參與者感受濕地，再以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品，讓民眾在食衣住行裡具體實踐綠色生活，促進大眾對於濕地環境的親近與珍視，例如創造屬於自己的觀展紀念與回憶的「心之所向集章活動」；以「綠色生活，作為一個回禮」為主軸的體驗活動，引領參與者感受濕地的自然，再透過手作以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品；運用自然素材，製作屬於親子的觀展回憶的「親子藝起來」；以及倡議綠色生活及零廢棄，辦理不插電二手市集的「親子環保市集」。

藝術作品展期自即日起現場展出至今年底止，更多活動詳情請查閱北市動保處官網關渡國際自然藝術季官網

2023關渡國際自然藝術季9/10開幕 珍視大自然的美 教你如何從食衣住行做起實踐「綠色生活」以「綠色生活」為主軸的體驗活動，引領參與者感受濕地的自然，再透過手作以友善環境且有益健康的材料或方式製作生活物品。（圖／2023關渡國際自然藝術季官網）
2023關渡國際自然藝術季
關渡國際自然藝術季
台北
關渡
台北市產業局

相關新聞

反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
2023/09/10 17:23
大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
2023/09/09 20:36
防台灣基泰建設脫產規避責任•北市府9日遞狀聲請假扣押　李四川嚴厲譴責基泰高層神隱
防台灣基泰建設脫產規避責任•北市府9日遞狀聲請假扣押　李四川嚴厲譴責基泰高層神隱
2023/09/09 14:12
【更新】大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行　住戶長期安置、考慮徵用旅館
【更新】大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行　住戶長期安置、考慮徵用旅館
2023/09/08 15:00
美國平面設計大師操刀麥卡倫臻彩系列　全球旅遊零售通路限定台灣這裡買
美國平面設計大師操刀麥卡倫臻彩系列　全球旅遊零售通路限定台灣這裡買
2023/09/08 11:25

更新時間 : 2023-09-11 14:59 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體入侵 蘋果推緊急安全更新
iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體入侵 蘋果推緊急安全更新
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」
韓劇「Moving異能」14、15集重點整理　時間回到現在、南韓異能者有危險了！
韓劇「Moving異能」14、15集重點整理　時間回到現在、南韓異能者有危險了！
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
兩岸開戰必傷美企 美國眾議院邀華爾街企業鉅子台海戰爭兵推
兩岸開戰必傷美企 美國眾議院邀華爾街企業鉅子台海戰爭兵推