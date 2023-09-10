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G20峰會聲明未譴責俄羅斯入侵　烏克蘭：有何好驕傲

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/10 22:59
2023年G20峰會9日於印度新德里舉行（圖／路透社POOL）

2023年G20峰會9日於印度新德里舉行（圖／路透社POOL）

（台灣英文新聞／葉湘宜　綜合報導）G20峰會9日於印度新德里舉行，在會後發出的聯合聲明中未提及「烏克蘭戰爭」，也未明確譴責俄羅斯入侵，此聲明讓西方國家及俄國都感到滿意，烏克蘭則是十分不滿。

G20成員國在聯合聲明中，未明確將其與烏克蘭的領土完整聯繫起來，也沒有使用譴責俄羅斯入侵的措辭。

聲明中僅提到，根據聯合國憲章，所有國家都必須避免使用武力威脅或武力來獲得領土、侵犯任何國家的領土完整、主權或政治獨立。

對此，CNN報導分析，今年的聯合聲明還附加了「對局勢有多種不同的見解和評價」，反映出成員國之間意見不合。

彭博社指出，此次聲明是以美國等西方國家所希望的強烈譴責方式，以及俄羅斯所喜歡的緩和表達方式折衷做出的結果，雙方都能主張此為外交上的勝利。

實際上，美國等西方國家及俄羅斯都對此次的共同宣言給予讚賞。

西方認為，聲明中明確要求「不能用武力威脅領土和主權」即是「勝利」，而俄羅斯則是對於「沒有被直接譴責」的內容感到滿意。

白宮國家安全顧問杰克·沙利文（Jake Sullivan）表示，該宣言一大段落包含了烏克蘭戰爭，且很好地維護了國家不能使用武力獲得領土，或侵犯其他國家領土完整、主權或政治獨立的原則。

英國首相里希·蘇納克（Rishi Sunak）對於宣言也表示是個「強而有力的結果」；德國總理蕭茲則說道，共同宣言強調了「烏克蘭的領土完整」。

烏克蘭隊此次聲明則毫不掩飾得表現出失望之情。

烏克蘭外交部發言人在社群媒體上批評道，對於俄羅斯入侵烏克蘭，G20沒有什麼值得驕傲的。
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