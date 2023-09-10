大直民宅下陷　基泰建設首度出面回應「絕不逃避責任」　董事長致歉辭職

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）基泰建設位於大直街巷弄的建案開挖地下層，卻導致隔壁民宅傾斜下陷，基泰建設今（10）日上午與市政府達成3點共識，並下午3點召開記者會首度出面說明，董事長陳世銘三度鞠躬致歉，並宣布辭去董事長一職，總經理馮先勉強調不會逃避責任。

下陷原因&目前下陷情形

陳世銘表示，下陷原因初判為營造廠施工不慎，南側民宅連續璧開挖面以下，外面軟弱泥土往內擠壓，導致連續壁突然崩壞，為「五樓變四樓」初判成因，一樓陷落後，基地中間樁因而往上擠升，導致內部H型鋼支撐潰陷。

基地下陷情況已獲得控制，並續利用沙土與混凝土回填坑洞，目前已回填至與地面平行的程度。

受損金額

馮先勉強調「不會造成財務困難，甚至是外界所說的脫產行為」。馮先勉表示，受損戶25戶兩大處理方式為重建及安置，最保守估算費用約2.475億元，包含北市府的假扣押金額約0.62億元，整體損失可能不會到3億，這之中8成款項也不會現在發生。

截至8月底，基泰銀行存款及定期存款餘額尚有38億元，加上還可動撥額度超過50億元，公司認為不至於影響財務調度。

董事長陳世銘辭去職位

陳世銘在會中數度鞠躬致歉，強調基泰建設第一優先是關心鄰居安全，第二是工地安全，所幸都獲得保障，但為對社會大眾、股東表示負責，陳世銘宣布辭去董事長一職，所有責任他一人承擔，並且在記者會進行中離去。



董事長陳世銘（左） 會中宣布辭去董事長一職，隨後在記者會仍進行時快閃離去（圖／中央社）

基泰與市府的3項共識

基泰建設原答應昨天與市府討論賠償事宜，但卻爽約並將手機關機神隱，總經理馮先勉終於主動與副市長李四川聯繫，雙方並在上午9點30分於市政府開會，並達成3點共識，馮先勉在記者會中也再次重申。

第一，提撥新台幣1億元到市府指定銀行信託，用以支應救災、復原及安置經費。

第二，若房屋傾斜的25戶居民不願意接受市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔3年租金。

第三，基泰建設承諾全力配合傾斜房屋的重建，無論由基泰建設蓋回去或市府以公辦都更方式處理。

是否有門神？

馮先勉對於外界質疑「基泰有門神」回應，建築師有沒有在市政府待過，就像律師有沒有在法院待過，不知道如何回答，他們專業相似，至於是不是門神，他相信不是。

至於政治獻金，馮先勉表示，捐獻對象他和董事長見都沒見過，只是把民意代表當作社會正向發展的力量。

基泰強調，未來一切尊重司法程序，絕不會逃避責任，接下來也會同時與本案設計、監造建築師，會同專業技師研議後續如何善後，並配合台北市政府指導進行專業鑑定，釐清責任。另外，基泰也保證，基泰為上市公司，絕不會有刻意減少資產的情形。