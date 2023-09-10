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反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/10 17:23
網友在「爆料公社」上發文表示，在國父紀館附近的某間知名的粵菜港式茶飲用餐，蝦餃上黏有蟑螂。（圖／截自爆料公社）

網友在「爆料公社」上發文表示，在國父紀館附近的某間知名的粵菜港式茶飲用餐，蝦餃上黏有蟑螂。（圖／截自爆料公社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）美味的蝦餃端上桌，卻看到上面有三隻蟑螂，連盛裝甜點的碗外也有蟑螂腳，這樣的餐點你吃得下嗎？上述為一名網友的真實經歷，他他在臉書社團「爆料公社」上還透露，當他找業者反應時，對方卻說「都打折了！不然你要我怎樣？」令當事人相當難以接受。

反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」圖／截自爆料公社。

一名網友在「爆料公社」上發文表示，9月9日中午時分在國父紀館附近的某間知名的粵菜港式茶飲用餐，結果品嚐到的卻是蟑螂大餐。根據網友分享的發文和照片顯示，熱騰騰的蒸籠端上桌後，其中一顆蝦餃上竟黏有3隻蟑螂，第一時間反應給業者，副理反應「那這盤不算你錢」。

之後再上三碗西米露….…碗旁邊黏上蟑螂的腳！再找副理質問時，對方竟回應：「都打折了！不然你要我怎樣？」讓網友認為這家港飲的處理態度非常囂張和消極，而這名網友也已通報衛生局。

反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」反胃！蝦餃黏3隻蟑螂 台北某港式飲茶業者嗆顧客：「都打折了！不然你要我怎樣？」

圖／截自爆料公社。

貼文一發出令網友們錯愕，網友紛紛回應：「上次去東西不錯吃，但碗盤杯子都很髒的感覺」、「有夠噁心的」、「之前吃過，這家服務態度真的很差，從上到下都ㄧ樣，不知道在跩什麼」、「不是第一次，從Google評價可知一堆人吃到蟑螂，養蟑螂才是店家主業吧？」

對此，店家事後接受媒體訪問時表示，開業10幾年來第一次發生這種事情，蝦餃確實黏了3隻蟑螂，但西米露的碗邊並非蟑螂腳，而是果蠅。由於整起事件是他們有錯在先，最後整桌5000多元也沒跟客人收費，也一直跟顧客道歉，並已向內場廚師反應，希望他們注意環境衛生。

至於餐廳人員的應對態度，店家說，可能是雙方溝通產生誤會，由於當下餐廳可能客人眾多，大家都很忙，語氣比較快、直接，但絕對沒有要推卸責任的意思。

由於這名網友已向台北市衛生局投訴，衛生局食品藥物管理科指出，會依食安法第8條規定，會盡快派員至現場稽查，如有衛生缺失會要求業者限期改善，期屆則無預警複查，如複查不合格，依法可裁處6萬-2億元罰鍰。
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更新時間 : 2023-09-10 18:59 GMT+08:00

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