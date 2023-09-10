富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）富士山橫跨日本東部的山梨縣和靜岡縣，一直深受本地和海外遊客的歡迎，但隨著近日赴日旅遊的人數激增，越來越多遊客造訪富士山，卻也隨之帶來環境汙染、偷生火等違反禮儀的問題，讓日本當局不得不考慮擬定對策，拯救富士山。

聯合國教科文組織（UNESCO）在2013年將富士山列入世界遺產名錄，雖然這進一步提升了富士山的知名度，但卻也帶來人潮過度壅擠、環境破壞等問題。

路透社報導，山梨縣一名官員表示，他擔心富士山很快地就會變得毫無吸引力，沒有人想要來爬，也擔心為世界遺產委員會提供建議的國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS），可能隨時會前來詢問最新情況。

報導指出，儘管管理人、企業和志願者瘋狂地協助清潔環境，但社交媒體上仍充斥著骯髒的廁所，與充斥著垃圾的登山步道的貼文。

靜岡縣警方表示，「彈丸登山」（攀登日本最高峰並試圖在同一天上下山的登山者）問題日漸嚴重，今年光靜岡縣接獲的請求救援有61起，與去年相比增加50%，非日本遊客佔據4分之1。一名官員表示，大多數人裝備簡陋，出現體溫過低情形及高山反應。

五合目位於富士山半山腰位置，是駕車或是搭乘大眾交通工具即可前往的最高位置，因此許多人會到選擇到此欣賞富士山美景，或是將五合目當作爬山的起始點。當局表示，他們將可能被迫採取嚴厲措施，例如可能將規畫登山鐵路電車，且只有搭乘登山鐵路電車的遊客才可上山，以此方式限制人數。

法新社報導，富士山遊客人數光在主要起點山梨縣，就在2012年至2019年間增加一倍多，達510萬人。

富士山3,776公尺，爬到山頂需5至6個小時，目前只要花費1,000日圓即可進入，並提供一本手冊寫著注意事項，但許多人沒有意識到山上的氧氣含量較低，天氣變化很快。不只白天，晚上一樣有許多人為了看日出而向上攀爬。

一名馬來西亞的30歲徒步旅行者Rasyidah Hanan表示，那裡幾乎是冬天，非常冷，應過濾一下遊客，許多人沒有做好準備，只穿著輕便的衣服，一些人看起來真的生病了。