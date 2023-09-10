中共觸角伸向全球？英國國會研究員遭捕 涉嫌擔任中國間諜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）英國「泰晤士報」獨家報導，一名近30歲的國會研究員今年3月因涉嫌為北京從事間諜活動遭逮捕，這可能是英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。

報導指稱，遭逮捕的國會研究員為英國籍、男性、年齡近30歲，持有國會通行證，與幾位資深保守黨國會議員有往來，其中部分議員能接觸機密或極敏感資訊，包含前外委會主席、現任內政副大臣並主責安全事務的圖根哈特（Tom Tugendhat）和下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

對此，圖根哈特稱在去年夏天參選執政黨保守黨黨魁時，即與這名研究員斷絕聯繫。克恩斯目前婉拒評論。

「泰晤士報」（The Times）引述一名官方高階說法，相關情況「前所未見」。報導說，這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。

根據報導，這名研究員在長達數年期間參與國會議員的對外政策相關工作，其中一個領域是對中關係。

這名人士曾在中國工作。英國安全單位官員懷疑，他可能在中國即被吸收、長期潛伏，返英主要任務之一就是滲透對北京採批判立場的英國政治網絡。

根據警方聲明，這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天，另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）被捕後保釋候審，期限為10月初。此外，兩人住處都遭搜索，包括國會研究員在東倫敦的居所。

不過，報導中未提供關於兩名被捕男子的身分或其他細節。

據了解，倫敦警察廳反恐指揮部的警官正在進行調查，該指揮部負責調查與《官方保密法》和間諜相關罪行的指控。

如果這名嫌犯被證實有罪，這將是英國議會涉及敵對國家的最嚴重的安全事件之一。

中央社報導，自2014至2018年擔任英國國家安全副顧問的麥金尼斯（Paddy McGuinness）以「魯莽」、「嚴重升高局勢」形容中國涉嫌的這起間諜行動。

他說，中方常宣稱外國介入中國內部事務，但任意介入他國內部事務的其實是中國。

麥金尼斯指出，中國長期以來透過各種管道和手段試圖取得國會內部消息並發揮影響力，但最新這起事件展現一種更具侵略性、更難被偵測的手法，且吸收英方人員不僅是為了取得資訊，還可能是為了引導、形塑各政黨的政策工作。

不過，麥金尼斯說，中國情報單位這次有可能「嚴重失算」，英國對中態度反而將更強硬。他示警，今天遭媒體揭露的這起事件不會是個案，而是更廣泛戰略的一環，或許還有其他人「有待發掘」。