在野黨反超但未取得過半優勢 馬爾地夫總統大選可能面臨二輪投票

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）全球熱門度假勝地馬爾地夫於昨（9）日舉行總統大選，與中國關係更為親近的反對黨出乎外界預料的反超現任執政黨，不過截至截稿為止，開票仍在進行中且沒有任何一方取得過半的多數，如果這個狀況持續，可能將有進行二輪選舉的必要。

現階段，反對黨候選人、首都馬利市（Male）市長穆伊茲（Mohamed Muizzu）在已開出的票數中取得46%，現任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）則僅獲得39%，由於兩者分別代表著與中國、印度親近的立場，選舉受到兩國密切的關注。

穆伊茲所屬的馬爾地夫進步黨（PPM）在2013年至2018年的執政期間與中國保持了密切的關係，不只加入了中國主導的一帶一路政策，還從中國獲取了上百萬美元的鉅額基礎建設貸款。

不過因為執政後期出現嚴重的貪腐、濫權問題，現任總統薩利赫所屬的馬爾地夫民主黨（MDP）在2018年的大選中獲得了將近一面倒的勝利，並一改過去向中國靠攏的政策，轉向強化與印度合作，並藉此從印度取得大量用於建設國內的資金；然而，貪腐的問題並沒有因為MDP的上台而改善，且經濟的持續疲軟也打擊了人民的信心。

現階段，由於很有可能會有第二輪選舉的需求，兩黨候選人都已開始進行準備作業，這包括與其他支持度沒這麼高的候選人及其所屬政黨合作。本次馬爾地夫的選舉被《半島電視台》形容為「過度擁擠」，總共有8名候選人角逐總統大位，而獲得7%選票、得票率位居第三的候選人拉貝布（Ilyas Labeeb）可能將因此成為最大贏家。

馬爾地夫前外長、英國埃塞克斯大學國際人權法教授沙希德（Ahmed Shaheed）表示，拉貝布站在薩利赫一側的可能性較高，這除了與他本身親印度的立場有關外，支持目前落後的薩利赫也代表他有更多談判籌碼，而可更強力推行他的政策，像是進行國會制度、政府結構的改革等。

另一方面，本次選舉投票率僅有75%，是馬爾地夫歷史上的新低，分析認為這可能是因為選民對現行局勢感到失望而不願意出來投票。前議員伊斯邁（Ibrahim Ismail）推文指出，馬爾地夫人民在過去15年內持續用選票對政局表達積極的意見，不過在持續被辜負之後，現在他們真的累了。