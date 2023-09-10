Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉台股當冲投機風熾 違約交割嚴重應檢討證交稅制

台股成為大賭場 不利於企業長期集資 難建立投資人正常理財方式

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/09/10 14:21
台股當冲投機風熾  違約交割嚴重應檢討證交稅制 (圖/PIXABAY)

台股當冲投機風熾  違約交割嚴重應檢討證交稅制 (圖/PIXABAY)

台股今年以來當冲氾濫，8月只有2日、31日兩天，當冲佔市場成交值低於4成，最高是18日，達到48.33%，每日當冲成交量達4成以上，全球資本巿場罕見，投機風熾，傷害國家經濟正常發展。

今年當冲已造成緯創、京元電、東歌遊艇三檔股票，爆大量違約交割，其中AI概念股就佔了2檔。尤其軍工、AI概念股炒風熾熱，股價暴漲暴跌，成為當冲熱門標的，投資人應小心當冲風險。

當前全球經濟不景氣，台灣出口已連11黑，上半年主要出口產品全面衰退，七月外銷出口訂單金額為477.3億美元，年減12%，創2010年以來，同期最大減幅，累計前七月外銷訂單金額為3163億美元，年減19.6%，主因是全球通膨及升息壓力大，終端電子產品、資訊通信、光學器材、化學品、機械、基本金屬、塑橡膠製品，全面衰退，庫存壓力沈重。

如果說股市是經濟櫥窗，今年全球經濟不景氣，台灣亦深受牽累，但是股市卻從1月3日開盤14103點，到7月31日交易日盤中一度最高17463點，然後再回跌，股市在軍工、AI概念股炒作之下，當冲客每天上沖下洗，或隔日冲創造出每天3、4千億元成交量，卻讓不少年輕的「小白」，在驚濤駭浪中慘賠。

今年8月2日，緯創違約交割金額高達4865萬元，創下今年以來最高金額。同月21日東哥遊艇違約總額為7792萬1000元，再創新高，30日京元電子違約交割總額3424萬2400元，再爆鉅額違約。當沖客重創，影響信用之後，幾乎都沒有翻身的機會，人生只有向下沈淪。問題是，大約有11%的當冲客年齡不超過30歲，鉅額違約交割戶幾乎都是年輕人，初入股市，不知凶險，葬身茫茫股海中，影響日後人生。

8月連續發生3次鉅額違約，最重要的原因是單月台股重挫達510.92點，創下單月最大跌點，外資狂倒1240億元，是今年單月最大賣超，大盤從8月開始一路下挫，最低來到16264點，上冲下洗，風險極高。

今年第一季，台股狹幅震盪長達2個月，集中巿場成交量縮減近一成，當沖交易量減少約20%，收益金減少約26%，如果扣除手續費及證交稅等成本，第一季當冲客慘賠共達52.03億，如果以當月當沖戶數69243戶計算，平均每戶虧損7萬5141元，要想當冲賺錢，沒有想像的容易。

台股2023年上半年當冲交易量，較去年同期減少約30.3%，但是當冲收益金額較去年同期仍微幅成長4.73%，扣除手續費與證交稅後，估算上半年當冲客仍然賠掉101.7億元，平均一個當冲客賠掉14萬6874元，損失慘重。當冲風險高，顯而易見，尤其初入股市，更易造成投資風險。

檢討現股當冲制度，當時因為股市成交量低，希望透過現股當沖，刺激成交量，因此於2014年開放當冲制度，並訂證交稅率只要平常（0.3% ）的一半（0.15%)，當初的立法目的是希望提升每天交易量，不料券商卻透過各種優惠措施，鼓勵投資人當冲，使台灣股市成為全球罕見的投機市場。

近年來台股每天成交量竟然有4成以上，是由當沖所創造，短期投資證交稅成本竟然比長期投資成本低，現象極不正常，形成政府鼓勵投資人投機，有違資本巿場鼓勵長期投資的常理，也使台股成為大賭場，不利於企業長期集資，以及建立投資人正常的理財方式。

更不合理的現象是台股人為炒作嚴重，股市名嘴或分析師，今年以來，公然喊盤，炒作軍工股，以及AI股，以雷虎為例，從每股21元，炒到最高點78元，現在又回跌到63元左右，問題是去（2022）年獲利才0.07元，從2009年迄今，從未分配過股利，今年前半年還虧損0.09元，即使未來有商機，現在怎麼有78元的價值，回跌到63元，投資人受傷慘重，並不是正常現象。

AI概念股廣達從89.6元，炒到最高272元，問題是2022年每股7.51元，配息6元，營業毛利率才8.52%，即使未來有龐大商機，也不可能立即大幅增加獲利，或提高分配股利，廣達最近回跌到252元，又造成眾多散戶套牢虧損，如此炒作，造成股市爆漲爆跌，每日當冲又助漲助跌，現象並不正常。

軍工、AI概念股狂飇，當冲熾熱，得利的是炒手，獲利了結，一路大賣股票，使8月台股重挫510.92點，散戶受傷嚴重，主管機關應重視當冲、炒作，對投資人的傷害，資本市場不應輪為賭場，無益經濟發展，亦不利投資人長期累積資本。降稅開放當冲造成股市投機風熾，卻對長期投資，形成變相懲罰，扭曲資本巿場功能，是否適宜，應澈底檢討。
台股
當沖
證交稅
軍工股
AI股

相關新聞

〈投資理財〉小資族 股票投資該怎麼辦 ？
〈投資理財〉小資族 股票投資該怎麼辦 ？
2023/08/12 22:14
〈投資理財 - 焦點股〉三聯科技不受景氣影響 獲利配息穩定標的
〈投資理財 - 焦點股〉三聯科技不受景氣影響 獲利配息穩定標的
2023/08/06 18:06
AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線
AI族群成殺盤重心?　台灣股市2日收盤跌319點、摜破月線
2023/08/02 14:19
〈投資理財〉台灣H1營收成長驚人企業不少 六檔好標的你該認識
〈投資理財〉台灣H1營收成長驚人企業不少 六檔好標的你該認識
2023/07/23 20:41
台灣股市第2季成交值5億以上大戶增為2427人　創近5季新高
台灣股市第2季成交值5億以上大戶增為2427人　創近5季新高
2023/07/18 10:57

更新時間 : 2023-09-10 16:35 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體入侵 蘋果推緊急安全更新
iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體入侵 蘋果推緊急安全更新
台灣明年基本工資調至2萬7470元、時薪183元 侯友宜開33K支票
台灣明年基本工資調至2萬7470元、時薪183元 侯友宜開33K支票
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
更新【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷　201戶420人緊急安置　
更新【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷　201戶420人緊急安置　
140年最大暴雨癱瘓香港至少110傷　不僅天災尚有人禍？
140年最大暴雨癱瘓香港至少110傷　不僅天災尚有人禍？
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？