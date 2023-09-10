〈時評〉台股當冲投機風熾 違約交割嚴重應檢討證交稅制

台股今年以來當冲氾濫，8月只有2日、31日兩天，當冲佔市場成交值低於4成，最高是18日，達到48.33%，每日當冲成交量達4成以上，全球資本巿場罕見，投機風熾，傷害國家經濟正常發展。

今年當冲已造成緯創、京元電、東歌遊艇三檔股票，爆大量違約交割，其中AI概念股就佔了2檔。尤其軍工、AI概念股炒風熾熱，股價暴漲暴跌，成為當冲熱門標的，投資人應小心當冲風險。

當前全球經濟不景氣，台灣出口已連11黑，上半年主要出口產品全面衰退，七月外銷出口訂單金額為477.3億美元，年減12%，創2010年以來，同期最大減幅，累計前七月外銷訂單金額為3163億美元，年減19.6%，主因是全球通膨及升息壓力大，終端電子產品、資訊通信、光學器材、化學品、機械、基本金屬、塑橡膠製品，全面衰退，庫存壓力沈重。

如果說股市是經濟櫥窗，今年全球經濟不景氣，台灣亦深受牽累，但是股市卻從1月3日開盤14103點，到7月31日交易日盤中一度最高17463點，然後再回跌，股市在軍工、AI概念股炒作之下，當冲客每天上沖下洗，或隔日冲創造出每天3、4千億元成交量，卻讓不少年輕的「小白」，在驚濤駭浪中慘賠。

今年8月2日，緯創違約交割金額高達4865萬元，創下今年以來最高金額。同月21日東哥遊艇違約總額為7792萬1000元，再創新高，30日京元電子違約交割總額3424萬2400元，再爆鉅額違約。當沖客重創，影響信用之後，幾乎都沒有翻身的機會，人生只有向下沈淪。問題是，大約有11%的當冲客年齡不超過30歲，鉅額違約交割戶幾乎都是年輕人，初入股市，不知凶險，葬身茫茫股海中，影響日後人生。

8月連續發生3次鉅額違約，最重要的原因是單月台股重挫達510.92點，創下單月最大跌點，外資狂倒1240億元，是今年單月最大賣超，大盤從8月開始一路下挫，最低來到16264點，上冲下洗，風險極高。

今年第一季，台股狹幅震盪長達2個月，集中巿場成交量縮減近一成，當沖交易量減少約20%，收益金減少約26%，如果扣除手續費及證交稅等成本，第一季當冲客慘賠共達52.03億，如果以當月當沖戶數69243戶計算，平均每戶虧損7萬5141元，要想當冲賺錢，沒有想像的容易。

台股2023年上半年當冲交易量，較去年同期減少約30.3%，但是當冲收益金額較去年同期仍微幅成長4.73%，扣除手續費與證交稅後，估算上半年當冲客仍然賠掉101.7億元，平均一個當冲客賠掉14萬6874元，損失慘重。當冲風險高，顯而易見，尤其初入股市，更易造成投資風險。

檢討現股當冲制度，當時因為股市成交量低，希望透過現股當沖，刺激成交量，因此於2014年開放當冲制度，並訂證交稅率只要平常（0.3% ）的一半（0.15%)，當初的立法目的是希望提升每天交易量，不料券商卻透過各種優惠措施，鼓勵投資人當冲，使台灣股市成為全球罕見的投機市場。

近年來台股每天成交量竟然有4成以上，是由當沖所創造，短期投資證交稅成本竟然比長期投資成本低，現象極不正常，形成政府鼓勵投資人投機，有違資本巿場鼓勵長期投資的常理，也使台股成為大賭場，不利於企業長期集資，以及建立投資人正常的理財方式。

更不合理的現象是台股人為炒作嚴重，股市名嘴或分析師，今年以來，公然喊盤，炒作軍工股，以及AI股，以雷虎為例，從每股21元，炒到最高點78元，現在又回跌到63元左右，問題是去（2022）年獲利才0.07元，從2009年迄今，從未分配過股利，今年前半年還虧損0.09元，即使未來有商機，現在怎麼有78元的價值，回跌到63元，投資人受傷慘重，並不是正常現象。

AI概念股廣達從89.6元，炒到最高272元，問題是2022年每股7.51元，配息6元，營業毛利率才8.52%，即使未來有龐大商機，也不可能立即大幅增加獲利，或提高分配股利，廣達最近回跌到252元，又造成眾多散戶套牢虧損，如此炒作，造成股市爆漲爆跌，每日當冲又助漲助跌，現象並不正常。

軍工、AI概念股狂飇，當冲熾熱，得利的是炒手，獲利了結，一路大賣股票，使8月台股重挫510.92點，散戶受傷嚴重，主管機關應重視當冲、炒作，對投資人的傷害，資本市場不應輪為賭場，無益經濟發展，亦不利投資人長期累積資本。降稅開放當冲造成股市投機風熾，卻對長期投資，形成變相懲罰，扭曲資本巿場功能，是否適宜，應澈底檢討。