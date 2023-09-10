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拜登突訪越南 將成「全面戰略夥伴關係」？ 著重經濟科技而非反中政策

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/10 12:25
美國總統拜登10日起訪問越南兩天，9日的越南街頭陸續懸掛越、美兩國國旗。

美國總統拜登10日起訪問越南兩天，9日的越南街頭陸續懸掛越、美兩國國旗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）9月5日（週二）美國總統拜登才在白宮頒發美國軍方的最高榮譽勳章給高齡81歲的越戰老兵泰勒（Larry Taylor），今（10）日便抵達越南的河內國際機場，象徵著兩國過往軍事敵對的關係正式改變，外界預期兩國會簽訂將美越合作提升至最高等級的協議。

美國總統國家事務安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在拜登此行前指出，美國與越南有著共同的悲劇性歷史記憶，這趟「越南之旅」將會是提升美國與越南關係的重要里程碑，越南未來也將在美國印太網絡中扮演領導角色。

在此之前，美國與越南其實早已是「全面夥伴關係」（Comprehensive partnership），而外界認為，此次的會晤將會提升至「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive strategic partnership）。

新加坡尤索夫伊薩東南研究所（ISEAS）的資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）指出，這是越南官方認定的最高階雙邊外交合作關係，唯有與越南政府認定與其國家安全、經濟發展和國際地位有著重要關係的國家才能達到這個等級。

如果美國與越南確立此一等級的外交合作，代表美國將在越南外交事務的優先性上，與其他「前輩」 中國、印度、俄國與南韓站在同一位階上，這無疑將會是美國對越外交、印太戰略佈局上的重大突破。

對於越南來說，美國不只是越南在中國之後的第二大貿易夥伴，更是越南產品最大的出口國，與美國保持良好關係對越南來說也很重要，而在中國持續在南海擴大其影響力且與美國關係日益惡化的同時，越南在此時深化與美關係也避免未來中美關係更加對立時需要「選邊站」的窘境。

長久以來，越南政府皆奉行在各強權之間保持平衡的外交政策，越南經濟與戰略研究中心（VESS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）表示，事實上，會晤對美國來說，對越關係深化的意涵遠大於拉攏越南反中，而越南則視與美國強化合作為突破經濟困境與改善國內對外交政策低信心的解方。

中國作為越南最大的貿易夥伴，在新冠肺炎期間的封禁措施加上全球經濟疲軟已重創越南經濟，澳洲新南威爾士大學國防學院的退休教授Carl Thayer指出，美國在越南的外交政策地位升級，主要著重在經濟與科技上，而不是代表將加入美國影響力範圍的反中聯盟，未來應會持續維持其平衡的政策主軸。
拜登
越南

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