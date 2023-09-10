德法美等14北約盟國於波羅的海大規模軍演 向俄羅斯展示武力

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）由於烏克蘭和俄羅斯緊張關係日益加劇，西方盟國9日在在波羅的海舉行大規模海軍演習，共有來自14個國家、約3200名士兵參加了德國主導的「北部海岸23號」（Northern Coasts 23）演習，這是在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的背景下展示武力。

外電報導，本次演習共有30艘艦艇與潛艦、19架飛機，以及各種登陸部隊參加。

參此次海軍演習的國家包括義大利、法國、芬蘭、愛沙尼亞、丹麥、加拿大、比利時、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭、瑞典和美國。

北大西洋公約組織（NATO）發言人懷特（Dylan White）說，「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭已從根本上改變波羅的海安全局勢。」

「這類演習發出了一個明確訊息，即北約隨時準備保衛盟軍的每一寸領土。」

根據德國海軍在9月9日發布的一份聲明中，此次演習負責人、德國海軍少將海什（Stephan Haisch）表示，北部海岸系列演習由德國海軍於2007年發起，每年由德國、丹麥、瑞典和芬蘭輪流擔任指揮。而這次德國海軍首次被要求「規劃並實施如此大規模的真實場景演習」。

德國海軍進一步說明，在過去幾年，軍事演習內容多是抵禦海盜、恐怖份子和販運者的襲擊，或是灣家國際認次，但今年是首次「在（北約）聯盟防禦框架內演練現實情景」。

本次演習在拉脫維亞和愛沙尼亞沿海和境內，以及波羅的海東部和中部地區進行，將持續至9月23日；訓練的重點包含港口的防禦，以及對陸地目標的兩棲攻擊，目的是優化海陸空三軍之間的合作。

此外，俄羅斯定期也會在波羅的海舉行海軍演習，通常是為回應北約在該地區的演習；上次在該地區演習是8月初。

德國海軍表示，「北部海岸23號」演習將不會在加里寧格勒（Kaliningrad）附近舉行，以避免任何挑釁行為。被莫斯科過度武裝的加里寧格勒是俄羅斯在歐盟的小塊飛地。