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台灣第一人！李鴻其導演處女作奪威尼斯「未來之獅獎」 激動認愛《浪姐3》女星

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/10 10:10
第80屆威尼斯影展於台灣10日凌晨頒獎，台灣男星李 鴻其首部執導的電影「愛是一把槍」，奪下最佳首部 電影的「未來之獅獎」。 （好威映象提供...

李鴻其執導處女作獲威尼斯影展未來之獅獎

第80屆威尼斯影展於台灣10日凌晨頒獎，台灣男星李 鴻其首部執導的電影「愛是一把槍」，奪下最佳首部 電影的「未來之獅獎」。 （好威映象提供... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合整理報導）第80屆威尼斯影展在台灣10日凌晨舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其首部執導的電影「愛是一把槍」奪下最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），成為首名獲得此獎的台灣影人，而本片也將於12月在台上映。此外，李鴻其領獎時，在這高光時刻也趁機認愛《乘風破浪的姐姐3》女星王紫璇的戀情，他說：「我要特別感謝我的愛人紫璇。」

綜合媒體報導，「未來之獅」為威尼斯影展鼓勵新導演設立的獎項，凡入選影展主競賽、地平線單元及平行單元，且尚未獲得其他國際獎項的首部劇情長片作品皆有角逐資格，今年未來之獅獎由去年得主、「聖奧梅爾殺嬰案」（Saint Omer）導演愛莉絲迪亞普（Alice Diop）擔任主席。

此獎自1999年頒發以來，「愛是一把槍」是首部獲獎台灣電影，也台灣電影繼導演蔡明亮的「郊遊」之後，睽違10年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。「愛是一把槍」在威尼斯首映後好評不斷，威尼斯國際影評人週單元也盛讚：「此部處女作是部暗黑且生猛的新黑色電影，繼承李滄東、刁亦男、王家衛之風格。」

李鴻其踏上典禮舞台時難掩激動之情，他首先感謝評審給予的榮耀與鼓勵，「過去有許多的華語電影大師、前輩們都站在這個舞台上，他們深深影響著我的電影世界觀，他們都是我學習的榜樣」；他也感謝團隊夥伴、家人的一路支持，「沒有他們，我不可能將這電影順利完成。我會繼續努力，繼續拍下去！」

而李鴻其曾和中國女星王紫璇傳出緋聞，去年兩人多次被拍到深夜聚餐、到女方家過夜，也選高光時刻認愛女友。他表示：「我要特別感謝物的愛人紫璇，當初拍完這1部電影的時候，我總是覺得它不夠好，但她看完的時候告訴我『這是一個很棒的電影，一定要分享給大家知道』。」

2015年李鴻其以電影「醉．生夢死」獲得第52屆金馬獎最佳新演員和台北電影獎影帝，「愛是一把槍」是他自編自導自演的處女作，是他在疫情期間、演員工作暫停後，醞釀產生的作品。本片由李鴻其、林映唯主演，劇情以後疫情時代的浮躁社會為背景，講述出獄後的小鎮青年蕃薯（李鴻其 飾）欲嘗試重新來過，卻一再被身邊親友拉回過去的漩渦。

日前電影在威尼斯影展首映時，李鴻其分享創作起源來自在電視新聞總是看到一些年輕槍手，可能不是出身幫派也沒有悲慘的背景，長相乾乾淨淨，「我很好奇，這樣的人為什麼會突然開槍？」並透露角色與故事的形成，也出自他被奶奶、母親及姊姊教養成人的生命經驗。「愛是一把槍」將於12月由好威映象在台發行。

中央社引述文化部長史哲在獲知這個好消息後的說法，第一時間也向「愛是一把槍」團隊表示祝賀，欣見國片持續在國際影展嶄露頭角，感謝台灣眾多優秀影人持續不懈，透過產製多元富創意的作品，將台灣電影帶向世界。
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更新時間 : 2023-09-10 11:03 GMT+08:00

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