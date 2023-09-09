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台灣基泰限期內未開重訊記者會•證交所開罰10萬元　鄰損理賠保額最高約500萬

證交所也將於11日派員赴基泰公司，進行內控實地查核，同時呼籲基泰應儘速就本案後續處理情形、外界所提疑義及對公司財務業務影響等對外充分說明，以保護全體股東權益。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/09 21:16
台北市中山區大直街巷弄7日晚間有多棟民宅傾斜下陷，經查為鄰近建案施工不慎導致。台灣省土木技師公會8日分析，下陷情況已獲控制，若按目前回填狀...

台北市中山區大直街巷弄7日晚間有多棟民宅傾斜下陷，經查為鄰近建案施工不慎導致。台灣省土木技師公會8日分析，下陷情況已獲控制，若按目前回填狀...

延伸閱讀: 台灣基泰建設鄰損案不勝枚舉　立委高嘉瑜: 基泰碧湖旁也出現傾斜擠壓

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）基泰建設位於大直街巷弄的建築工地疑似施工不慎，導致鄰房坍塌事件，今天(9日) 以資料不及準備為由，未依證交所要求期限內召開重大訊息記者說明會，遭證交所開罰10萬元，並限定明晚6時前至證交所補開記者會。

證交所發布新聞稿表示，為確保投資人獲知資訊的即時性與透明度，要求基泰應於今天赴證交所召開重大訊息記者說明會，說明該案後續處理情形、對公司財務業務及股東權益影響，惟基泰以資料不及準備為由，未能於限定期限內召開記者會說明。

證交所因此對基泰處以違約金新台幣10萬元，並限定於10日晚間6時前至證交所補行召開重大訊息記者說明會，若屆時仍未能於期限內召開，將加重違約金處分。

此外，證交所也將於11日派員赴基泰公司，進行內控實地查核，同時呼籲基泰應儘速就本案後續處理情形、外界所提疑義及對公司財務業務影響等對外充分說明，以保護全體股東權益。

基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷，中央社報導，此建案有投保明台產險營造綜合險及第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，目前尚待公證公司查勘理算確切理賠金額；依契約保額，大直建案事故釀成所有鄰損均屬單一事故，合計理賠最高不會超過新台幣500萬元。

台北市中山區大直街94巷弄內的基泰建設建築工地，7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，外界緊盯基泰建設是否扛起責任；基泰建設則透過重大訊息說明，此案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。

基泰建設大直建案，由明台產險承保營造綜合險及第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。中央社引述明台產險稱，針對基泰建設大直建案，詳細預估損失情形及進一步處理進度，尚待公證公司查勘及理算，目前還無法針對理賠金額及影響情形進行說明。

產險業者表示，明台產險承保基泰建設大直建案的第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，保額為單一事故最高理賠500萬元；換言之，針對此次基泰建設大直建案事故造成的所有鄰損，理賠金額合計最高將不會超過500萬元。

台灣基泰限期內未開重訊記者會•證交所開罰10萬元　鄰損理賠保額最高約500萬元

台灣基泰建設鄰損案不勝枚舉　立委高嘉瑜: 基泰碧湖旁也出現傾斜擠壓
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