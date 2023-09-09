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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市建案「基泰大直」施工不慎，造成一旁民宅下陷。台北市長蔣萬安今天(9日) 表示，受損建物將以公辦都更方式重建，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，但目前仍無法讓住戶返家拿東西。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的建案「基泰大直」開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷，201戶居民撤離。

蔣萬安今下午前往現場視察並接受媒體聯訪，他說，建案基地灌漿作業預計晚間即能完成，將陸續接回水、電、瓦斯，非傾斜建物住戶最快明天或11日就可以回家。

至於傾斜建物的住戶，蔣萬安表示，消防局搜救隊共10人下午實地勘查後，評估進入路徑仍有一定危險性，所以暫時還不能讓住戶回家拿東西，但市府將持續監測，並與結構技師研究加固方式，儘速讓住戶返家。

針對傾斜建物重建方式，蔣萬安指出，他已請都發局研議以公辦都更的方式，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，運用公權力協助住戶重建家園。

媒體詢問，若住戶已簽署基泰建設的合建意向書該如何處理。蔣萬安回應，法務局及律師團已在昨天與所有住戶討論，基泰建設最重要的是負起所有責任，給予住戶安置及照顧。

媒體追問，原答應與市府會面商討住戶賠償事宜的基泰建設總經理馮先勉神隱至今，是否有辦法咎責。蔣萬安說，市府有辦法、有方式及工具要求基泰建設出來面對問題，有任何進度會再向外界報告

中央社引述蔣萬安強調，基泰建設在此事上一定要負起所有責任，這是面對外界各種質疑的最好方式，也沒有別條路了，「我們態度非常清楚，就是嚴查重罰。」

此外台北市政府勒令基泰建設所有建案停工。台北市長蔣萬安今天也說，已購買預售屋的屋主若需要解約，或有相關法律諮詢，法務局已成立專責窗口協助。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的建案「基泰大直」開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、201戶居民撤離，台北市建管處勒令基泰建設及福益營造在台北市7處工地全數停工，包含「基泰建中」、「基泰大安」、「基泰磺溪」、「基泰碧湖」等。

蔣萬安今下午視察現場後接受媒體聯訪表示，已經購買預售屋的消費者若希望解約，或是有消費相關法律疑問，法務局已成立專責窗口提供協助，請有需求者主動聯繫。

法務局表示，諮詢專線為1999轉4546，已指派專責消保官協同市府相關機關處理後續事宜，維護消費者權益。

此外，蔣萬安表示，針對有毀損的建物，台北市捐稽徵處將主動辦理房屋稅減免，若房屋受損面積占整棟面積超過5成，必須修復才能用的住戶，免徵房屋稅；毀損面積3到5成者，房屋稅減半徵收。

大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建 已購預售屋想解約•法務局可諮詢

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