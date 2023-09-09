英國第二大城伯明罕宣布破產　居民恐面臨加稅與社會服務暫停

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 英國第二大城市、第一大地方政府伯明罕在財政上掙扎數個月後，於本（9）月5日正式宣布破產，並依據《1988年地方政府財政法》發布第114條通知（section 114 notice），這代表將立刻停止除保護弱勢族群、法定服務等以外的相關支出以撙節財政，而這也是自2000年以來第8個宣告破產的英國地方自治體。

據《獨立報》報導指出，由工黨主政的當地政府可能須立刻暫停街道清潔服務及公園、圖書館等公共設施的維護、減少垃圾處理頻率等以減少開支；獨立智庫Localis則認為，一旦該通知頒布，就像是在一個推力不夠的熱氣球上拼命向下丟東西以減少重量，前景不確定性極高，當地居民應做好準備。

除了撙節支出，地方政府可能還會需要透過增稅來開源，而依法，在未舉辦公投的情況下地方政府可以自行決定加稅的範圍為5%以內，不過由於情況嚴峻，當地政府也可以向中央政府要求，再提升5%的加稅天花板。

事實上，雖然英國全國的地方政府都面臨中央政府削減預算而造成可支用預算減少，並面臨社會福利需求大增、商業稅收入大幅下降以及新冠肺炎疫情、俄烏戰爭爆發後所帶來的嚴重通貨膨脹問題，壓垮伯明罕財政的最後一根稻草，很可能是2014年遭市議會女性職員興訟敗訴，而需要支付的同工不同酬賠償金。

伯明罕政府在過去10年已向數千名女性職員支付高達11億英鎊的賠償金，加上政府大砍10億英鎊的補助，以及安裝新資訊系統延遲兩年導致花費從1900萬英鎊飆升至1億英鎊，導致現在債務可能介於6.5億英鎊至7.6億英鎊之間，且每個月還會持續增加最多1400萬英鎊的債務。

自2000年哈克尼倫敦自治市（Hackney）發布第114條通知以來，北安普敦郡（Northamptonshire）、斯勞區（Slough）等7個行政體陸續宣告破產，包含伯明罕在內，在2021年後破產的行政區就有5個，除了通貨膨脹等客觀原因外，有些則是因為醜聞，像是北安普敦郡就是因為利益輸送等問題。