JR東日本大飯店台北 「 校服趴･開學趣」到鉑麗安全日餐廳享優惠

邁入9月開學季，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安 全日餐廳以「異國料理混搭風」為料理主題， 由行政總主廚芦浦隆二以法式料理為基礎加上西班牙、義大利料理、 泰國料理、台灣料理等進行混搭， 主要是為了滿足多樣化的饕客需求。此外，鉑麗安全日餐廳同步推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間的星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐，穿著學校制服並在社群分享可享優惠價999元，即刻可線上訂位。

JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳日籍行政總主廚芦浦隆二( Ryuji Yoshiura)擁有40多年料理經歷， 畢業於辻調理師專門學校法國分校，擁有東京代官山法式料理、 日系飯店和世界9國國際品牌飯店等料理主廚經驗， 擅長將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材， 演繹出獨特細緻的美味。此次9月分鉑麗安全日餐廳的菜單主題「 異國料理混搭風」主要想呈現暑假過後開始上班、開學， 饕客仍然可以以享用各式異國料理的饗宴方式滿足想渡假的小確幸。

在「異國料理混搭風」的料理主題下， 鉑麗安全日餐廳除了有招牌料理「英式烤牛肉」經過舒肥再煎烤， 牛肉軟嫩富含肉汁。法國傳統料理「法式醋溜雞」 酸香風味令人食指大動，燉到軟嫩的肉質搭配煎到焦脆的外皮， 充滿著濃郁飽滿的幸福風味。法式風味的「普羅旺斯香草烤羊肋排」 ， 帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清 爽風味。放滿扇貝、蝦子等海洋鮮味的的「西班牙海鮮飯」 加上畫龍點睛的番紅花粉，苦甜之中帶點甘草香氣， 米飯也呈現誘人的金黃色澤。

義大利傳統以當日捕獲的漁獲所料理的「義大利漁夫麵」， 運用義大利麵條吸附醬汁的特性， 吃下去的每一口都能嘗到新鮮且濃郁的海鮮風味。

此外，鉑麗安全日餐廳在9月份「異國料理混搭風」的料理還有「B BQ肋排」、「乾燒螃蟹」、「珍珠干貝炒夏季時蔬」、「 蒜香蛤蜊山藥雞湯」等，還有一系列開胃的酸辣泰式料理如「 椰奶燉雞」、「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「 泰式腰果雞丁」、「泰式涼拌冬粉」、「泰式生春捲」...等。為 饕客帶來了滿滿的異國料理風味和各種絢麗多彩的美食。 鉑麗安全日餐廳餐檯還有台式料理小菜、壽司、生魚片、 手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。

品嘗各式異國料理外，別忘了餐檯上的系列甜點，包括「 柑橘白巧克力蛋糕」、「焦糖洋梨慕斯」、「咖啡慕斯」等， 此外還有哈根達斯冰淇淋和現場熱壓可頌。為了讓美食饕客更好的享 受，鉑麗安全日餐廳推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月3 0日期間的平日星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐， 穿著繡有學校校名或校徽制服等，並於社群媒體分享， 可享有專案特惠餐價每位999元 (需另加原餐價一成服務費)。