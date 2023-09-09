有星就是好旅館 台灣觀光局推「摘星人計畫」邀民眾住宿抽大獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局8日推出了「摘星人計畫」，邀請民眾至星級旅館住宿，並在社群軟體分享體驗，參加者有機會抱回總值逾10萬元的豪華住宿券。

為提升國內旅館產業品質，觀光局自2009年起推動星級旅館評鑑制度，於2022年7月改革新制後，包括建築設備及服務品質，全程以消費者角度進行評鑑，更貼近旅客需求。

觀光局8日推出了全新製作的星級旅館形象宣傳影片，並宣布結合線上抽獎及線下「星級旅館沉浸式體驗展」的「摘星人計畫」活動。

自9月8日至9月30日止，民眾只要到觀光局臉書專頁，留言分享星級旅館住宿體驗，就有機會抽到星級旅館萬元豪華住宿券等各項好禮，頭獎是瑞穗天合國際觀光酒店與澎湖福朋喜來登酒店住宿券。

9月8日至9月9日，在松山文創園區-創意空間舉辦的「星級旅館沉浸式體驗展」，除設置星級旅館打卡區、摘星闖關遊戲兌換好禮外，9日下午也請到熱門的旅遊播客節目「解鎖地球」現場錄製節目。

觀光局表示，有星級評鑑認證的旅館，讓人住得更安心，也呼籲旅宿業者主動參加評鑑，加入星級旅館的行列。歡迎民眾可多利用臺灣旅宿網查詢官方認證的星級旅館。

活動詳情可洽觀光局臉書頁、活動網站，10月12日公告得獎者。



「摘星人計畫」活動（圖／觀光局）