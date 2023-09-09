台灣基泰建設鄰損案不勝枚舉　立委高嘉瑜: 基泰碧湖旁疑出現傾斜擠壓

更新時間: 2023-09-09 17:39

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 立委高嘉瑜今天(9日) 在臉書po文爆料稱: 基泰碧湖旁也出現疑似鄰損擠壓、她希望不要再有下一個基泰大直！

高嘉瑜在臉書建議: 台北市政府應全面列管基泰工地建案，協助居民進行鄰損鑑定!

她說今天又接到民眾陳情，基泰碧湖建案旁大樓也有傾斜、鄰損狀況，她立刻到現場，發現人行道確實已經出現擠壓傾斜的狀況！

(圖/高嘉瑜臉書)

高嘉瑜說，她會立刻邀集相關單位確認鄰損的範圍，也呼籲台北市政府應全面檢視基泰工地旁建案鄰損狀況，除現況鑑定的資料外，應全部列管並協助民眾鑑定求償！不要再有下一個基泰大直！

不過根據自由時報的報導, 下午在現場會勘時，一名自稱與基泰建設合作的營造商華林營造經理怒嗆高嘉瑜亂說話，強調有找專業技師監測，路面隆起問題跟建案施工無關。

稍早高嘉瑜在另一篇po文指出:

【基泰大直事件恐賠超過10億 嘉瑜要求北市府立刻介入

協同受害民眾聲請假扣押 避免基泰藉機脫產！！】

高嘉瑜在po文中提到, 9/7晚間基泰大直建案附近發生路面下陷、建築物陷落、校園操場變形等重大工安意外，有報導指出總損害估計超過新台幣10億。然而根據自由時報報導，有產險業者指出：一般建案必須投保「營造綜合保險」，另外附加「第三人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」，但一般鄰損保額不超過1000萬元，大多僅有300、500萬元。

本次基泰大直造成的路面陷落事件，是今年台北市內最嚴重、影響範圍最廣、預估損害賠償金額最高的一件，且後續解約及持續增加的損失也難以估計，受害民眾該如何求償十分關鍵！

根據公開資訊觀測站上的資訊，該公司2023年第2季財報中流動資產約204億、但負債總額卻高達136.5億餘元！若以最即時能使用的現金及約當現金來說則僅有29億元，若再扣除因本案所生的行政處罰、履約賠償責任、未來可能持續發生的損害的話，即便加上了前述附加條款的最高額1,000萬元，也極有可能無法負擔賠償責任！

回頭看2014年8月1日凌晨發生的高雄氣爆事件：同樣是私人企業造成的重大工安意外、損害金額也高達10億、甚至有人因此死亡。當時高雄市政府第一時間至現場調查、與居民接觸，並迅速在同年8/6向法院聲請假扣押榮化19億元的財產，台北市政府也應該效法這樣的執行力！

嘉瑜強烈要求台北市政府應積極介入本案，立刻向法院聲請對基泰建設所有的財產進行假扣押，避免基泰建設藉機脫產、逃避責任！同時也應該儘速成立專案小組，協助受害民眾釐清受損程度、計算損害賠償數額；並啟動內部調查程序，確認其中是否涉及公務員行政缺失，或甚至是包庇、圖利建商，還給受害民眾一個公道！！

此外中央社9日報導，台北市大直街94巷弄基泰建設工地建案，因施工造成附近民宅嚴重下陷，民進黨市議員許淑華曾質詢基泰建設9年前吳興街鄰損。她今天(9日) 說，希望市長蔣萬安能把市民無助放在心裡。

台北市中山區大直街94巷弄內基泰建設公司建築工地7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，台北市政府派員搶救疏散附近上百名住戶，其中1間民宅嚴重下陷，1樓變為地下室，道明外僑學校有圍牆塌斜及運動場跑道裂縫等狀況。

有網友發現民進黨台北市議員許淑華曾在2014年在議會質詢提及基泰建設在吳興街造成損鄰狀況。

許淑華今天透過臉書示，網友找到2014年她針對基泰建設在吳興街造成鄰損案質詢當時市長郝龍斌的影片，基泰建設當時不願賠償且不斷拖延，市府罔顧鄰損還核發使照。

她說，至今仍記得當時住在吳興街284巷住戶到處求助卻碰壁的困窘，包含找警察到場、打遍市府電話、寄信到市長信箱都未獲理會，因當時市府放任且拖延不處理，讓68戶住戶投訴無門，最後只有她站出來幫忙。

許淑華指出，回想起第1次進入當時幾名住戶的住家，親眼看到地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門，難以想像受災戶如何每天生活在害怕，最後陪著居民一起向建商抗議、找公部門協調、透過媒體發聲。

她說，但基泰建設卻毫無誠意，北市建管處更無視鄰損未完成協調就發使照，所以才會變成在議會質詢時，質詢當時市長並要求承諾妥善處理住戶困境。基泰建設最後以房屋損害程度不同，發給68住戶每戶新台幣6萬元至50萬元賠償金額。許淑華認為金額根本不多。

她建議蔣萬安，針對基泰建設工地週邊房屋的安全與損害鑑定要負全責，不能只做傾斜鑑定，要求基泰建設全額負擔受災戶安置租金及後續重建資金，檢討市府對鄰損認定流程及規則，希望蔣萬安處理相關政策時，永遠要把9年前市民無助與眼淚放在心裡。

台灣基泰建設鄰損案不勝枚舉 立委高嘉瑜: 基泰碧湖旁也出現傾斜擠壓

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