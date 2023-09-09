賣座片全是假？南韓電影業爆醜聞 5年逾300部片涉票房灌水

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓電影這些年來大紅大紫，在國際獲獎，在串流平台熱燒，但最近卻傳出了驚人的票房大騙局。發行商與戲院勾結，浮報觀影人次，5年來竟涉入了逾300部片，其中不乏知名「賣座片」。

金融時報報導，數月以來，首爾警方反貪單位大規模搜索了星聚匯（CGV）、Megabox與樂天電影院（Lotte Cinema）三大連鎖影城及三間電影發行商，共將69人送辦。

根據警方，5年來有多達323部片的售票數字遭到虛報，涉入267萬名「不存在」的觀眾，包括2021年由李秉憲、任時完等人主演的賣座災難片《緊急迫降》（Emergency Declaration）及2022年犯罪電影《熱血》（Hot Blooded）。

南韓電影產業如此肆無忌憚，與其計算票房的方式有關。不同於其他已開發國家，南韓電影賣座程度是看「進場人次」，而非電影票「銷售額」。為了營造電影火紅的假象，片商與贊助商會大量買進（甚或無償取得）便宜票，在半夜、凌晨這類「幽靈場次」放映，炒熱話題，進而推升影片排名。

這樣扭曲的運作下，觀影人次便能突破1,000萬，在人口5,200萬的南韓，跨過此門檻就堪稱電影大賣。一名不具名的導演透露，戲院與發行商買進大量「行銷電影票」，刺激初期銷量，帶動看片潮，這種做法在業界早已是公開的秘密。新冠疫情導致電影院門庭冷清，為了吸引觀眾，票房灌水的現象就更加猖狂。