台灣台電外包人員疑遭電擊•昏迷於8米高電塔　送醫不治

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 嘉義縣阿里山公路32公里處附近，一處台電高壓電塔陳姓維修人員疑遭電擊昏迷掛在8米高塔上，消防人員攀爬高塔將陳男救下，緊急送醫急救後仍不治，事發原因待查。

嘉義縣消防局9日上午9時56分接獲報案，指番路鄉台18線32公里處附近有高壓電塔作業人員疑遭電擊，立即派遣三和、番路、雙福、祥和分隊及第三大隊前往，現場維修人員陳姓男子於距地約8米電塔上，疑遭電擊意識昏迷，另有1名電塔作業人員柯姓男子基於安全，仍於此處待救。

消防局表示，消防人員確認台電完全斷電後，以繩索執行高索救助，上午11時39分接觸陳男，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，上午11時50分以繩索斜降方式救下，立即送醫急救，仍宣告不治。也協助另1名困在電塔上的作業人員柯男慢慢爬下來，因無受傷拒絕送醫。

嘉義縣消防局第三大隊大隊長陳南合接受媒體聯訪表示，救援人員到場，工程人員告知，高壓電塔配電網中的2條饋線，仍有1條通電中，在確定斷電安全無虞後，救援人員利用繩索攀爬至高塔，以繩索吊掛將人救下。

嘉義縣警察局中埔分局表示，據承包台電高壓電塔維修作業的電線電纜公司人員描述，案發現場為2名台電外包維修人員都正在電塔上施工，電塔上突然出現一陣閃光，在場30歲的陳姓男子就失去意識昏倒。是否因施工前斷電訊息確認不完全所致，需進一步調查釐清。