防台灣基泰建設脫產規避責任•北市府9日遞狀聲請假扣押　李四川嚴厲譴責基泰高層神隱

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）基泰建設台北市大直街巷弄建案開挖地下層時導致一旁民宅傾斜下陷。台北市長蔣萬安今天(9日) 說，為避免基泰規避責任，市府已成立律師團將向法院遞狀聲請假扣押，確保住戶權益。

蔣萬安上午第4度前往大直街94巷視察，並在聽取各局處報告後接受媒體聯訪。

他指出，在持續灌漿下，已傾斜建物狀況維持穩定，監測數據顯示沒有更多位移，若經專業技師進一步確認安全無虞，最快下午就可以安排25戶居民分批回家拿物品。

不過，蔣萬安指出，這棟建物目前判斷勢必要拆除，25戶居民將長期安置到南港基河3期社宅，提供2房跟3房型共40戶讓居民挑選，將準備好家具及水、電、瓦斯，居民可以即刻入住。

由於基泰建設至今未派員出面和居民說明，許多居民表達不滿並擔心基泰建設可能脫產規避責任。蔣萬安指出，昨天(8日) 法務局已成立律師團，與居民面對面召開多場法律諮詢會議，今天就會向法院遞狀聲請假扣押，確保居民權益。

他強調，後續無論損害賠償訴訟或保全相關證據，市府都會協助居民，律師費用也會由市府負擔。

蔣萬安向基泰建設呼籲，此時此刻最重要的就是負起一切責任，出來面對把受災戶照顧及安置做好，這是現在最重要的工作。

中央社引述蔣萬安說，不要再有任何慰問金夾帶合建意向書的狀況，如果基泰沒有負起該負起的責任，休想在台北市動一個案子。

此外，對於周遭預防性疏散的民眾，蔣萬安說，最快明天或11日就可以回家，但已協調旅館讓民眾居住到22日。

另一方面，北市副市長李四川與基泰建設高層約定今天(9日) 中午到場商談安置和賠償事宜，對方未出席且電話關機。李四川嚴厲譴責基泰高層，再不出面就循法律途徑。

基泰建設位於大直街巷弄的建案正在開挖地下層，卻導致一旁民宅7日傾斜下陷。李四川上午前往視察時接受媒體聯訪表示，基泰建設總經理曾到場並允諾負責，雙方約好中午再度見面討論安置事宜並釐清責任。

不過，李四川中午再度受訪表示，工地主任稱現在找不到總經理，都發局長王玉芬打電話給總經理辦公室的秘書，秘書也說找不到總經理。李四川自己打也是關機。

李四川說，這不是處理問題的態度，要嚴厲譴責基泰高層，該負責的人竟不敢為事情負責，市府將持續與基泰聯絡，「繼續這個樣子我們就循法律途徑」。

他呼籲，基泰導致這麼重大的災害發生，應該要負全部的責任，也要好好檢討面對問題的積極度，市府一定會站在受災戶這邊，全力協助拆除重建及賠償事宜。

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