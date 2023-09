6.8強震襲擊北非摩洛哥 釀300死 數字恐上修【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)非洲西北端摩洛哥的高阿特拉斯山脈(High Atlas)地區, 當地時間8日深夜11時發生芮氏規模6.8強震,造成近300人死亡,由於山區難以抵達,死傷人數恐持續上修。

路透社、CNN報導,根據美國地質調查所(USGS),震央位在觀光勝地馬拉喀什(Marrakesh)市西南72公里處,震源深度18.5公里。這起強震至少已釀296條人死亡、153受傷,是一世紀以來摩洛哥最大地震。

USGS指,該地區鮮少出現如此大地震。在本次震央500公里內的區域,自1900年以來就未曾發生規模6以上地震,也只有9次規模5以上地震。

由於區域內民宅建築多半難以抵禦地震搖晃,此次震災災損勢必驚人。馬拉喀什的老城區已被列為世界文化遺產,部分建築也在地震中傾塌。摩洛哥軍方警告,接下來恐有大規模餘震。

從網路流出的畫面可見,許多建築物已成斷瓦殘垣。地震發生時,民宅搖晃劇烈及民眾驚慌奔逃的驚恐瞬間,也全被捕捉了下來。

