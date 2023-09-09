兩岸開戰必傷美企 美國跨黨派眾議員邀華爾街企業鉅子進行台海戰爭兵推

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台海若爆發戰爭，勢必衝擊全球經濟，在中國投資甚鉅的美國企業首當其衝。為了對美企暴險範圍有更明確的認識，眾議院「中國問題特別委員會」擬於11日舉行「台海戰爭兵推」，邀集眾家金融與商業巨頭，一同正視問題的嚴重性。

金融時報引述消息來源指，眾院代表團將由這中國小組的領袖、共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher），及民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）率領。與會者還包括美國退役四星將領，以及來自投資銀行、藥廠等產業的現任或前任高層。

此次會議旨在聆聽華爾街鉅子的意見，得悉美國資金流向中國的系統性風險，以及倘若發生政治危機，美國銀行等金融機構對投資中國、在中國經濟的暴險情況有何看法。克利什納穆希指出，如此才能了解中共政策如何影響美國人的投資，國會也才知道捍衛國家安全的同時，如何保護投資人。

知情人士透露，此一兵棋推演內容包括美國與中國就台灣問題爆發衝突時的經濟風險。今年4月，美國議員在國會大廈也曾進行台海兵推，當時就質疑美國與盟友在因應兩岸戰爭一事上，似乎仍準備不足，如何制裁中國、怎麼與中國打經濟戰，都是問題。

蓋拉格今年稍早與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）與迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）會晤後，發現好萊塢與矽谷高層都低估了中國犯台的可能性。去年美國國務院與歐洲國家分享的評估研究指，台海開戰，經濟損失恐達一年2.5兆美元。

今年1月成立的「中國問題特別委員會」，成立宗旨就是因應中共的潛在威脅。近幾個月的焦點，擺在美中商業關係，如8月就指控投資管理公司貝萊德（BlackRock）與摩根士丹利資本國際公司（MSCI），無意間資助了提供武器予中國人民解放軍的企業組織。