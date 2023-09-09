Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體侵入 蘋果推緊急安全更新

又是以色列間諜軟體Pegasus惹的禍

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/09 09:41
紐約第五大道蘋果標誌（圖／路透社Mike Segar）

紐約第五大道蘋果標誌（圖／路透社Mike Segar）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蘋果（Apple）將於13日釋出iPhone 15與iOS 17作業系統，此時卻傳出現行版本有安全漏洞，導致用戶遭間諜軟體侵入。蘋果7日發布緊急安全更新，讓使用者可先升級至iOS 16.6.1，修復漏洞。

金融時報報導，加拿大公民實驗室（Citizen Lab）7日披露，上週檢視一名華府公民團體人士的蘋果裝置時，發現了由以色列網路情報公司（NSO Group）推出的間諜軟體「飛馬」（Pegasus）。

此一零時差漏洞（或稱零日漏洞）使駭客能神不知鬼不覺將惡意程式透過影像藉iMessage傳至手機iPhone或平板iPad用戶端，飛馬間諜軟體就能在裝置上為所欲為，遠端開啟鏡頭、麥克風，追蹤用戶位置。7日推出的緊急安全更新，也修補了含信用卡資訊的Apple Wallet錢包漏洞。

惡名昭彰的NSO始終堅稱其商品僅供監控潛在恐怖分子、打擊犯罪，但許多國家皆是買來對付異議分子，如沙烏地阿拉伯、盧安達、墨西哥等國。公民實驗室也多次示警，Pegasus被人權不彰的國家用來針對異議人士、記者、律師、在野黨領袖。

蘋果近些年來疲於奔命，被迫玩「貓捉老鼠」的遊戲，因應層出不窮的間諜軟體攻擊，許多產品來源就是以色列公司，將未知的手機安全漏洞拿來圖利，售予政府機關，遂其監控目的。

美國商務部已將NSO列入黑名單，其因美國制裁而遭遇財務問題，而從蘋果這次爆出的系統安全漏洞可見，NSO依舊故我，持續尋找作業系統的弱點，就連蘋果所採的先進行動作業系統，都難逃遭到攻破的命運。

NSO的成員，幾乎都是以色列軍方退役的高端資訊人才，市值一度高達10億美元。然而，2019年，NSO間諜軟體遭用來駭入WhatsApp訊息軟體，被WhatsApp母公司Meta一狀告上加州法庭，Apple、Amazon等科技大廠也加入對簿公堂的行列。目前官司仍在持續。
安全更新
安全漏洞
漏洞
蘋果
手機
Apple
平板
iPhone
iPad
以色列
飛馬
間諜軟體
惡意程式
零時差漏洞
NSO Group
WhatsApp

相關新聞

疑報復美國TikTok、華為禁令 中國擴大政府機關iPhone禁令
疑報復美國TikTok、華為禁令 中國擴大政府機關iPhone禁令
2023/09/08 12:52
iPhone也被捲入美中紛爭？傳中國政府官員遭禁用蘋果手機
iPhone也被捲入美中紛爭？傳中國政府官員遭禁用蘋果手機
2023/09/06 17:53
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔
2023/09/05 09:44
【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊
【激烈空戰】俄羅斯「防空有漏洞」 烏克蘭發動最大規模「無人機」攻擊
2023/08/31 12:12
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
2023/08/30 16:54

更新時間 : 2023-09-09 13:05 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職
賴清德駁老家違建稱門牌即證明 台灣新北市府說法三變
賴清德駁老家違建稱門牌即證明 台灣新北市府說法三變
中芯供華為7奈米芯片　美國眾議院：恐違出口管制、商務部應停止向兩公司出口所有技術
中芯供華為7奈米芯片　美國眾議院：恐違出口管制、商務部應停止向兩公司出口所有技術
專注力下降！荷蘭教育部：2024年起課堂上禁用「智慧型手機、手錶和平板」
專注力下降！荷蘭教育部：2024年起課堂上禁用「智慧型手機、手錶和平板」