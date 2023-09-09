iPhone、iPad爆安全漏洞恐遭間諜軟體侵入 蘋果推緊急安全更新

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蘋果（Apple）將於13日釋出iPhone 15與iOS 17作業系統，此時卻傳出現行版本有安全漏洞，導致用戶遭間諜軟體侵入。蘋果7日發布緊急安全更新，讓使用者可先升級至iOS 16.6.1，修復漏洞。

金融時報報導，加拿大公民實驗室（Citizen Lab）7日披露，上週檢視一名華府公民團體人士的蘋果裝置時，發現了由以色列網路情報公司（NSO Group）推出的間諜軟體「飛馬」（Pegasus）。

此一零時差漏洞（或稱零日漏洞）使駭客能神不知鬼不覺將惡意程式透過影像藉iMessage傳至手機iPhone或平板iPad用戶端，飛馬間諜軟體就能在裝置上為所欲為，遠端開啟鏡頭、麥克風，追蹤用戶位置。7日推出的緊急安全更新，也修補了含信用卡資訊的Apple Wallet錢包漏洞。

惡名昭彰的NSO始終堅稱其商品僅供監控潛在恐怖分子、打擊犯罪，但許多國家皆是買來對付異議分子，如沙烏地阿拉伯、盧安達、墨西哥等國。公民實驗室也多次示警，Pegasus被人權不彰的國家用來針對異議人士、記者、律師、在野黨領袖。

蘋果近些年來疲於奔命，被迫玩「貓捉老鼠」的遊戲，因應層出不窮的間諜軟體攻擊，許多產品來源就是以色列公司，將未知的手機安全漏洞拿來圖利，售予政府機關，遂其監控目的。

美國商務部已將NSO列入黑名單，其因美國制裁而遭遇財務問題，而從蘋果這次爆出的系統安全漏洞可見，NSO依舊故我，持續尋找作業系統的弱點，就連蘋果所採的先進行動作業系統，都難逃遭到攻破的命運。

NSO的成員，幾乎都是以色列軍方退役的高端資訊人才，市值一度高達10億美元。然而，2019年，NSO間諜軟體遭用來駭入WhatsApp訊息軟體，被WhatsApp母公司Meta一狀告上加州法庭，Apple、Amazon等科技大廠也加入對簿公堂的行列。目前官司仍在持續。