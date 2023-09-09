年輕世代傳承台灣母語！2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽　複賽9/9宜蘭傳藝中心登場

（台灣英文新聞／林靜怡 宜蘭報導）由義美文教基金會連續第三年舉辦高中生漢詩吟唱賽，「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」今（9）日在「宜蘭國立傳統藝術中心」舉行複賽，40名來自全國各地一般高中將在此一決高下，爭取進入決賽。立法院長游錫堃希望，參賽同學們發揮最高水準，期許他們得獎以後，將來能夠為台語、客語跟漢詩傳統，也就是把台灣話、台灣詩、台灣史，這三樣都能發揚光大。

立法院長游錫堃致詞時表示，這次將「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」移師宜蘭國立傳統藝術中心舉辦，他覺得非常有意義。他在這裡，作為宜蘭縣民的一份子，同時是規劃國立傳統藝術中心的一份子，除了向大家道謝外，他還表示希望台灣的傳統藝術能夠受到大家的喜愛，共同將台灣的傳統藝術發揚光大，而漢詩吟唱就是一種傳統藝術。

△立法院長游錫堃。(照片由Taiwan News拍攝)

義美文教基金會董事蔡寶來致詞時先向蔣渭水醫師致敬，她表示，能夠回到蔣醫師的故鄉，也是游錫堃院長的故鄉，她覺得非常有意思。加上這場吟唱比賽是由游院長發想和推動，讓基金會共同參與台灣本土語言的保存，她並向他致謝，同時她並也向所有協辦此活動的單位、評審老師［去蕪存菁提升整個活動的品質 ］, 透過這個活動提升台灣的學生對台灣詩詞及台語的進步致謝，最後向信民協會熱心努力承辦此活動致謝。

她接著說，基金會能夠跟大家一起傳承這麼美好的台灣語言文化，共同保存吟唱藝術之美，我們彼此加油，希望這個活動能夠長遠延續下去。最後，她鼓勵同學們，不只是要會吟詩，還要把台語，無論是河洛語還是客語，都要應用在日常生活裡。

△義美文教基金會資深顧問蔡寶來。(照由Taiwan News拍攝)

「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加，其中包括15名客語參賽者，也有前兩屆參賽同學再度報名挑戰，充分展現年輕世代傳承本土語言的熱忱。

經評審團優選40名同學晉級複賽，其中包含9位客語參賽者；台中啟明學校特教生亦展現高水準，三名參賽同學皆獲評審青睞，取得複賽資格；今日將優選20名進入決賽，入選名單將於今(9)日晚間公布於活動官網，網址：https://kwstcpc.com。

「2023蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」決賽訂於10月15日在立法院群賢樓舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

義美文教基金會表示，「台語吟唱」承襲蔣渭水先生捍衛台灣的精神，期盼為台語漢詩吟唱藝術的推動盡一份心力，「客家語吟唱」於第二屆納入比賽中，鼓勵青年學子透過參與吟唱活動，增進使用本土語言風氣，紮下台灣的根本，就有機會強化台灣的主體性。

「蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」自2021年開辦以來，獲得全國各地公私立高中職同學、師長熱情迴響，第一年的複賽選在雲林百年古厝三秀園進行、第二年選在台中霧峰林家花園、今年則選在宜蘭傳藝中心舉辦。

Taiwan News 拍攝

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