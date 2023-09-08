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港區國安法脅迫異議人士　香港壹傳媒創辦人黎智英之子赴美•呼籲國際重視

黎智英被控違反「港區國安法」，2020年8月被捕，在監候審。黎崇恩回憶，父親被捕當天，為了告訴港人不須畏懼，堅持留在香港。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 20:54
美國「雷根總統基金會暨研究所」7日在華府辦公室舉辦紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映會，吸引不少關心香港議題的國會幕僚、學者出席。中...
香港壹傳媒創辦人黎智英么子黎崇恩7日在華府出席紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映會，手舉聲援父親的牌子。中央社
美智庫7日舉行紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映暨座談會。流亡美國的香港民主派人士張崑陽（右）表示，美國在對中國去風險化上做了不少，...

美國「雷根總統基金會暨研究所」7日在華府辦公室舉辦紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映會，吸引不少關心香港議題的國會幕僚、學者出席。中...

香港壹傳媒創辦人黎智英么子黎崇恩7日在華府出席紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映會，手舉聲援父親的牌子。中央社

美智庫7日舉行紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映暨座談會。流亡美國的香港民主派人士張崑陽（右）表示，美國在對中國去風險化上做了不少，...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港壹傳媒創辦人黎智英因國安法等罪遭關押。他的么子黎崇恩美東時間7日在華府呼籲國際重視香港局勢，歐美國家有責任揭露並譴責中共與港府對異議人士的壓迫。

美國「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）7日在華府辦公室舉行紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」放映暨座談會，邀請旅居台灣的黎崇恩、流亡美國的香港民主派人士張崑陽等人，討論黎智英案件及當前香港局勢。

黎智英被控違反「港區國安法」，2020年8月被捕，在監候審。黎崇恩回憶，父親被捕當天，為了告訴港人不須畏懼，堅持留在香港。

黎崇恩表示，父親認為香港的自由給了他一切，而這份自由將被奪走，他必須留下來反抗。「他（黎智英）讓外界看到自由的代價，在專制國家當誠實的人是要付出代價的。他已經75歲，而他甘於付出這些代價。」

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，歐美政府把關注移至俄烏戰爭。被問到是否擔心西方國家對香港議題的關注不如以往，黎崇恩說，他不擔心。

中央社引述黎崇恩指出：「這不是東方與西方的對抗，而是自由世界與獨裁世界的對抗，他們正把自由拿來審判，自由世界有責任揭露這一點。」

張崑陽則回憶，黎智英入獄前傳給他的最後一則訊息是「我們會再見」。他認為，國際社會應做更多努力，遊說各國政府制裁中國；美國在對中國去風險化上做了不少，但許多歐洲國家仍大量在香港投資，這對黎智英及其他政治犯而言，並不恰當。

黎智英律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）表示，國安法可視為中共與港府將法律武器化，試圖讓黎智英噤聲，「港區國安法本質上已經轉化為一種恐怖主義」。

蓋拉格說，聯合國、歐盟、英國與美國政府都譴責了國安法，但國安法仍適用於任何在香港經營的公司。香港行政長官李家超去年(2022年) 發表首項政策，希望在疫後吸引國際投資，「我們需要向香港政府表明，實行國安法就無法實現這項目標」。

紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」（The Hong Konger：Jimmy Lai’s Extraordinary Struggle for Freedom）片長70多分鐘，交織呈現黎智英生平與香港近代歷史，從黎智英偷渡來港經商、受天安門事件激發投身傳媒業，到最後走上街頭，遭到被捕入獄的經歷。但受時間限制，7日晚的放映會僅播出20分鐘濃縮版。
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黎崇恩
雷根總統基金會暨研究所
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華府

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更新時間 : 2023-09-09 01:40 GMT+08:00

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