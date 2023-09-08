韓劇「Moving異能」14、15集重點整理　時間回到現在、南韓異能者有危險了！

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）「Moving異能」劇情訴說著幾個超能力家庭的故事，這週三上線第14、15集，第14集講述著李才滿（金成均 飾）的故事，第15集則終於將時間軸拉回至現在。

李才滿的故事

李才滿雖擁有怪力以及快速移動的超能力，但卻有著輕微智能障礙，不過他同時也是個十分愛家的男人，會不顧一切的保護自己的妻子以及兒子－強勳，他在手錶上設定兒子的放學時間，時間一到就會衝到幼兒園接兒子回家。

李才滿的妻子因參加「清溪川復原工程」的抗議活動而被警察逮捕，看見這一幕的李才滿大發雷霆，打傷了許多警察，但妻子要他逃跑回家照顧兒子，他才又快速移動逃離現場，躲進下水道，得知此事的閔次長通知張洙源（柳承龍 飾）要他將李才滿抓起來。

在下水道相遇的李才滿和張洙源大打了一架，但張洙源最後卻又放他回家，閔次長得知後帶著人衝進李才滿家，卻被兒子強勳的怪力打出家門，閔次長這時發現，原來異能是會遺傳的。

張洙源帶女兒逃跑、安企部開始了「養成計畫」

張洙源害怕閔次長會貪圖女兒喜秀的能力，在當晚就連夜帶著喜秀逃跑，善於追查人的趙萊赫提出了「國家才能育成事業」，他在追查出各個異能者的蹤跡後，巧妙地讓這些擁有異能的孩子都就讀旌元高中，方便監視。

第15集，時間拉回到現在，強勳利用超能力拯救喜秀的影片在網路上瘋傳，李美賢（韓孝周 飾）和張洙源看到影片後，都認為事情有些不對勁，決定到旌元高中一探究竟。

南韓異能者有危險了！

北韓方面也看見了這段強勳的影片，於是派出北韓異能者到南韓，下令解決這些南韓異能者。喜秀和奉皙放學後搭公車也被北韓方的盯上，公車司機全啟道（車太鉉 飾）發現後開著公車亂衝，另外在李美賢和張洙源到了旌元高中後，也出現了許多北韓派出的人到了學校外。