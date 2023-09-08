140年最大暴雨癱瘓香港至少110傷　不僅天災尚有人禍？

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）香港及中國廣東省珠三角地區受暴雨侵襲，香港發布史上最長黑色暴雨警告，多處遭遇嚴重水患。香港遭遇百年暴雨，除了颱風海葵殘餘氣旋所致，深圳當局洩洪、港府應對不當也被質疑是加劇災情的原因。

綜合港媒報導，海葵颱風侵襲，香港及廣東珠三角暴雨滂沱，香港天文台7日晚間11時05分發布黑色暴雨警告，至今（8）日下午方解除。其中7日晚間11時至12時間，美小時雨量高達158.1毫米，為1884年以來最高，全港幾乎被癱瘓，停車場、地鐵站淹水，民眾受困車中。

香港醫院管理局指，截至今午1時15分，黑雨期間至少110人受傷入院，其中4人情況嚴重、32人穩定、44人已無礙出院，另有媒體指出，8日港方接獲落海通報，其中1人不治、1人昏迷，目前仍在釐清落海是否與暴雨有關。

香港與廣東深圳同受暴雨侵襲，陸媒指出，深圳7日晚間5時至8日上午6時間，平均降雨量達202.8毫米，其中羅湖區平均雨量更高達380.8毫米，截至今天上午9時45分，深圳降雨打破了1952年該市有氣象紀錄以來7項歷史極值。

除了海葵颱風釀禍，港媒也質疑，鄰近的深圳洩洪，也是導致香港災情加劇的原因之一。先前深圳水庫洩洪太晚通知港方，曾多次遭詬病，後保安局2018年制定的「天災應變計劃」，稱深圳以後會在決定排洪三小時前知會香港，若事出突然也會盡早通知。

然而7日晚間，香港11時44分發稿，稱深圳水庫會在周五零時零分，中間僅隔16分鐘，被批公布來得太遲，民眾難以應對，導致私家財產損失，乃至危及安全。

此外，港府緩慢作為也使得民眾分外火大。7日當地已經災情頻傳，港府卻直到8日凌晨2時30分才發出新聞稿，表示早上6時前公布是否須停班停課。

凌晨4時許，宣布公車公司暫停行駛；直到凌晨5時34分，港府才宣布因「極端情況」學校停課，卻沒有宣布停班，僅是「呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。」