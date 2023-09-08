汐止農會跨縣市產地合作推國產雜糧新品　9/9汐止11處小農鮮舖聯合促銷展售

汐止區農會今(8)日於休閒中心舉辦「 汐相思農有圓」新品發表會，推出5款國產雜糧新品。明(9)日也 將於汐止復興公園舉辦周年慶活動， 現場不只有雜糧料理示範還有表演活動及闖關遊戲，此外11處小農 鮮舖據點皆辦理展售活動，除買得到新品外， 還有各式優惠活動及多項好康，等您來挖寶。

汐止區農會為讓消費地民眾認識國產雜糧、推廣米食， 與產地農場合作，大玩創意以屏東紅豆為主角，與紫米、 公館芋頭及彰化山藥等食材結合，推出5款新品，其中包括4款冷凍 調理品，方便消費者加熱即食，「紅豆紫米冷月」 以紅豆紫米作為湯底搭配一球鬆軟綿密的芋頭泥， 是大朋友小朋友都會愛上的甜蜜滋味、「紅豆紫米桂圓山藥湯」 則以紅豆紫米桂圓為湯底加上口感Q彈的山藥，健康又暖胃、「 紅豆包心粉圓」吃得到一整顆紅豆，包裹紅豆的粉圓帶點甜度， 適合搭配汐止區農會出品的冷泡茶一同享用，就是完美的下午茶。

「 就是芋圓」則是嚴選鬆軟香甜的公館芋頭製作成芋圓，口感彈牙， 不論搭配刨冰或是仙草凍都美味。汐止區農會作為都會型農會， 藉由研發多元國產雜糧加工品， 讓消費者不用到產地也能享用國產雜糧，另外推出有機台梗九號「 汐心米」，讓消費者吃得安心又健康。此外，為歡慶汐止區農會11 處農村社區小舖及小農鮮舖聯合周年慶，農會明日上午9點於復興公 園將舉辦周年慶，不只有小朋友喜歡的劇團表演， 還有雜糧示範料理及食農教育闖關活動，並邀請民眾至11處農村社 區小舖及小農鮮舖選購優質農產，現場提供促銷特賣以及新品試吃， 網羅全台各地農漁會優質農特產品，一站式購足山珍海味； 紅豆紫米冷月、紅豆紫米桂圓山藥湯、紅豆包心粉圓、 就是芋園等新品任選2件即享7折優惠，汐心米2包特價350元( 1包原價220元)。除農特產品優惠外， 活動當日還有滿額好禮送給您，冷凍商品單筆發票金額滿699元即 送湖水藍保冷袋、單筆發票金額滿1,200元帆布袋、滿1, 800元還送汐心情環保杯， 更多優惠資訊請至汐止區農會臉書粉絲專頁https:// www.facebook.com/hfa.for.farm? mibextid=LQQJ4d查詢。

汐止區農會理事長呂山松表示，農會肩負農業推廣責任， 為了提升消費者對國產雜糧認識、落實食農教育精神， 透過開發方便且多元的國產雜糧加熱即食產品， 提升消費者購買國產雜糧意願， 也讓農民有動力繼續生產優質國產雜糧，達到農業永續目標。 此外舉辦週年慶優惠活動，除讓鄉里居民可以一起同樂外， 更能認識全台各地農特產品， 汐止農會將會持續為大家帶來更好的服務及更多高品質農特產品。

新北市政府農業局表示，農業局持續秉持推動「農業健康市/式」 理念，與農會合作開拓「小農鮮舖」據點，由農會嚴選新鮮農產品， 推廣吃在地、食當季，鼓勵地產地消，減少食物里程， 邀請民眾一起落實綠色消費，支持有機、友善及在地農漁產品， 降低碳排放，共同建構農業永續。

汐止區農會汐心情：https://www.facebook. com/hfa.for.farm?mibextid= LQQJ4d

小農鮮舖(11處)購買資訊：

汐止區農會1樓及3樓(汐止區新台五路一段207號)、 社后辦事處(汐止區康寧街412號)、橫科辦事處(汐止區宜興街 26號)、白雲辦事處(汐止區力行街5號)、大新辦事處(汐止區 忠孝東路240號)、中興辦事處(汐止區福德一路258號)、 中正辦事處(汐止區中正路106號2樓)、樟樹辦事處(汐止區樟 樹一路156號)、大同辦事處(汐止區建成路78號)、休閒中心 (汐萬路3段246號)

汐止區農會今(8)日於休閒中心舉辦「汐相思農有圓」新品發表會，由總幹事李俊伸向現場介紹這次推出5款國產雜糧新品。(照片由農業局新北市政府提供)