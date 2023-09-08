金山財神廟及三重力行聖賢宮贈普度物資　響應新北市好日子愛心大平台助弱勢

以奉祀五路財神聞名的金山財神廟， 7日傍晚將普度供品2,050盒， 捐贈予新北市好日子愛心大平台及新店和萬里區公所；無獨有偶， 主祀萬教帝君的三重力行聖賢宮和力行聖賢功德會、 三重雲林同鄉會及社會福利委員會，也聯合捐贈1萬5,000 斤平安米， 分由社會局副局長許秀能及局長李美珍代表侯友宜市長到場受贈， 將納入實物銀行，轉贈給弱勢家戶和社福機構。

金山財神廟捐贈的普贊供品盒有米、油、鹽、罐頭、 麵條等民生物資，市值82萬元。該廟管委會主任委員黃寶治表示， 廟聯「天道至正保佑奮發精進之人；財神酬勤庇護孝親積善之家」， 正是示諭信眾要積財布施，善財天下， 因此將信眾無論善款或供品捐出，幫助有需要的家庭， 也是財神廟的精神。

三重力行聖賢宮主委李志能表示，該宮為在地宮廟， 長年投入公益活動，更成立聖賢功德會深入關懷弱勢， 歷年來已累計捐贈白米共計6萬3,600斤，這次普渡的1萬5, 000斤平安米分別給新北市好日子愛心大平台及三重區公所各5, 000斤，另5, 000斤則透過三重在地里長提供給有需要的弱勢家庭。

社會局長李美珍表示，「好日子愛心大平台」是侯友宜市長發想， 在實物銀行的基礎上，擴大媒合社會各界善心宮廟、企業、 團體或個人行善的管道，讓想助人或需要人助者， 透過此一平台都能獲得滿足。自2019年6月17日成立迄今， 已獲各界物資捐贈市值約29億多元、款項13億多， 其中款項主要是在疫情嚴峻期間，響應「防疫基金」的號召， 用在防疫物資的緊急採購和不幸往生者的關懷慰問上。 整體愛心大平台累計受益高達3,949萬8,627人次。