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金山財神廟及三重力行聖賢宮贈普度物資　響應新北市好日子愛心大平台助弱勢

By 台灣英文新聞
2023/09/08 17:34
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

以奉祀五路財神聞名的金山財神廟，7日傍晚將普度供品2,050盒，捐贈予新北市好日子愛心大平台及新店和萬里區公所；無獨有偶，主祀萬教帝君的三重力行聖賢宮和力行聖賢功德會、三重雲林同鄉會及社會福利委員會，也聯合捐贈1萬5,000 斤平安米，分由社會局副局長許秀能及局長李美珍代表侯友宜市長到場受贈，將納入實物銀行，轉贈給弱勢家戶和社福機構。

金山財神廟捐贈的普贊供品盒有米、油、鹽、罐頭、麵條等民生物資，市值82萬元。該廟管委會主任委員黃寶治表示，廟聯「天道至正保佑奮發精進之人；財神酬勤庇護孝親積善之家」，正是示諭信眾要積財布施，善財天下，因此將信眾無論善款或供品捐出，幫助有需要的家庭，也是財神廟的精神。

三重力行聖賢宮主委李志能表示，該宮為在地宮廟，長年投入公益活動，更成立聖賢功德會深入關懷弱勢，歷年來已累計捐贈白米共計6萬3,600斤，這次普渡的1萬5,000斤平安米分別給新北市好日子愛心大平台及三重區公所各5,000斤，另5,000斤則透過三重在地里長提供給有需要的弱勢家庭。

社會局長李美珍表示，「好日子愛心大平台」是侯友宜市長發想，在實物銀行的基礎上，擴大媒合社會各界善心宮廟、企業、團體或個人行善的管道，讓想助人或需要人助者，透過此一平台都能獲得滿足。自2019年6月17日成立迄今，已獲各界物資捐贈市值約29億多元、款項13億多，其中款項主要是在疫情嚴峻期間，響應「防疫基金」的號召，用在防疫物資的緊急採購和不幸往生者的關懷慰問上。整體愛心大平台累計受益高達3,949萬8,627人次。

更新時間 : 2023-09-08 20:23 GMT+08:00

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