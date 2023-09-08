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2023富邦證券G！POP流行音樂節　9/9「證悍」登場

富邦證券推限時活動 開戶交易有機會抽中限量簽名球、主題球衣

By 台灣英文新聞
2023/09/08 17:32
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

富邦證券攜手富邦悍將舉辦「富邦證券G！POP流行音樂節」，本週末「證悍」登場！G！POP流行音樂節今年已邁入第六年，球迷可在新莊棒球場的星空下，享受豐富的音樂饗宴。富邦證券配合主題日特別推出限時開戶活動，自9/9起至10/9為期一個月，投資朋友於活動期間內完成開戶、交易，可獲贈超商商品卡，還有機會抽中富邦悍將球星簽名球、主題日球衣等限量抽獎禮。喜愛悍將的球迷千萬別錯過！

富邦證券配合「G！POP流行音樂節」，推出「證悍出擊 開戶有禮」開戶活動，投資人透過指定網站完成開戶，即可獲贈50元7-11商品卡，交易再送50元7-11商品卡，還可參加富邦悍將球星簽名球、主題日球衣等限量好禮的抽獎活動，活動詳情請至活動網站或富邦悍將官方粉絲團查詢。

今年「富邦證券G！POP流行音樂節」邀請包括「創作型男」李玉璽、「療愛歌姬」林凡、「鐵肺歌后」彭佳慧、「人氣樂團」旺福及「實力女聲」Faye詹雯婷等表演嘉賓接力開唱，精彩可期。另外，富邦證券今年加碼贈送球場熱區球迷「綻放星夜mini螢光棒」，浪漫燈海將於賽後演唱會中綻放。

富邦證券表示，「富邦證券G！POP流行音樂節」已是富邦悍將球迷最期待之主題日，舉辦五年來帶動逾6.5萬人進場觀賽，成為中華職棒膾炙人口的經典活動。每年精彩球賽後球場直接切換成演唱會現場，邀請人氣歌手進行表演，提供球迷「一票雙享」的夏日風情。本次富邦證券特別對喜愛悍將的球迷推出開戶活動，讓球迷在聽好歌的同時，還可以理好財、抽好禮，更多理財優惠訊息請上富邦證券官網查詢

活動網站：https://www.fubon.com/securities/hot_new/openguardians/index.html

更新時間 : 2023-09-08 20:23 GMT+08:00

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