新北16所高中職歡迎35名國際交換生入校交流體驗

新學期開始，各校園歡迎國際新朋友到來！ 來自義大利、巴西等14國35位國際交換生，至新北16所高中職 交換一年。各校陸續安排相見歡活動， 展現熱情歡迎各國來到新北的國際交換生。新北市教育局更贈送72 小時順口溜華語課程、新北遊學體驗及國際學伴攜手共學等見面禮， 讓國際交換生們認識新北文化之美及感受濃厚人情味。

教育局表示， 新北市長期與國際扶輪進行國際交換生單一媒合大平台， 並推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，112學年度到新 北市的國際交換生是前一學年度的1.5倍， 迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生約有3 00名。

新莊高中迎來分別來自墨西哥、美國、日本、 德國的四位國際交換生，德國籍Neela表示， 進入高二美術班之後受到同學熱烈的歡迎，用英語打招呼、 一同上課、聊天， 也期待到多元選修德語班與同學們用德語分享自身的故事；和Nee la同班的陳同學也說，班上來了國際交換生覺得很有新鮮感， 交換生雖因語言不通而在課程適應上較為辛苦， 但很佩服她不服輸的勇氣，自己和同學們下課時也帶Neela認識 校園，讓她能更快習慣校園生活。

另外，學校還將安排美籍Natalie到校內課程Fun English說故事工作坊，與同學一同玩聲音遊戲， 用中英文角色扮演說故事。國際交換生以隨班上課為主， 校方也積極鼓勵各班導師可邀請交換生們入班互動； 盧老師是國際交換生的華語老師， 她表示交換生們對華語的理解程度高， 第一堂課之後就很快的進入狀況，能夠以華語彼此問候， 令她十分驚喜。

泰山高中的國際交換生相見歡活動中， 學校致贈三位來自巴西和烏干達的交換生校慶紀念T恤及印有學校L OGO的專屬保溫杯，並帶著交換生們認識校園和周邊環境。 除了隨班上課外，學校還會安排體驗職業類科的實作（ 例如電子科物聯網實習課程）和體育專班（桌球、跆拳道、籃球、 射箭等）的訓練；在社團活動上，來自巴西的Maria對攝影有濃 厚的興趣， 學校也預計讓國際交換生們進入攝影社進行理論學習及實際外拍； 來自烏干達的Quine到體育班與桌球選手比賽， 放學後與接待家庭的母親開心分享，在家鄉就熱愛打桌球的她， 也和選手們訂下再次挑戰的約定。接待家庭的張媽媽說， 學校對於交換生的安排兼具實用性和多元性， 孩子們每天回家都收穫滿滿， 熱情分享在學校接觸到的人事物和學習到的新知識， 家長們能從中感受到學校對交換生的重視。

教育局補充，新北市攜手產官學民協力培育學生國際競爭力， 推動國際交流，不出國也能與外籍生交流。 不論是疫情期間從未停歇的線上文化交流， 或是逐漸解封後的實際交流活動， 新北學子在多元創新的國際城市環境中，豐富國際素養， 成為前瞻卓越的國際人才。

新莊高中同學和德國籍交換生Neela討論課表。(照片來源：新北市教育局提供)

泰山高中熱鬧的相見歡活動大合照。(照片來源：新北市教育局提供)