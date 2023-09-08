Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證券交易所永續發展目標減碳系列活動

「支持在地產，美味好安心」支持在地飲食守護臺灣

By 台灣英文新聞
2023/09/08 17:26
臺灣證券交易所同仁以行動「支持在地產，美味好安心」活動。(照片由臺灣證券交易所提供)

臺灣證券交易所同仁以行動「支持在地產，美味好安心」活動。(照片由臺灣證券交易所提供)

臺灣證券交易所針對六大民生需求「食衣住行育樂」，展開永續發展目標SDGs系列減碳活動，推廣「支持在地產，美味好安心」活動，鼓勵同仁支持在地農產，採取在地飲食，友善土地，用心維護地球。

臺灣證券交易所積極支持在地農產，舉辦在地小農市集，推廣當令在地蔬果，提供同仁體驗新鮮無過多包裝的農產品，降低不必要的加工與運輸減少碳排放。同仁踴躍參與，以行動熱烈響應，透過飲食的選擇，改變生活，改變環境。

臺灣證券交易所積極找尋友善生態的單位團體，與翻轉稻作有成的尚水農產聯手合作，參與「認養一畝田」計畫，與尚水農產一起守護農村、生態及糧食安全！將收成的近千公斤稻米，製作佳節禮盒餽贈同仁，復育臺灣土地生態，更協助農民轉型友善耕作。藉由SDGs系列減碳活動「支持在地產，美味好安心」活動，鼓勵同仁購買在地食材，減少食物運輸造成的溫室氣體排放，保護地球緩解暖化現象。

臺灣證券交易所響應國際淨零轉型潮流，積極與世界接軌，在2023 年度永續發展目標系列活動，預估每位同仁將幫助地球減少逾303.9公斤的碳排放量(備註)。積極向同仁宣導各項節能減碳方式，從小處做起，關燈、減塑、上班走路走樓梯、低碳蔬食飲食、環保再造等議題，鼓勵同仁們從生活中隨手節約能源，舉手之勞讓地球更好，也更期許自身持續推動永續發展，讓臺灣躋身國際舞臺。

臺灣證券交易所永續發展目標減碳系列活動

臺灣證券交易所參與「認養一畝田」計畫，將收成稻米製作成佳節禮盒餽贈同仁。(照片由臺灣證券交易所提供)

更新時間 : 2023-09-08 20:22 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職