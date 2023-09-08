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中華電信「國際生活節」寵愛會員 漫遊享最高77折優惠！

祭出跨界合作優惠中華VIP會員刷卡享最高18%Hami Point回饋

By 台灣英文新聞
2023/09/08 17:22
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

為滿足後疫情時代國人出國旅遊需求倍增，中華電信推出「國際生活節」會員活動！即日起至112年10月18日止，會員享多重限量優惠：日、韓國際漫遊二折一限量優惠，8天5GB方案韓國只要299元、日本優惠價399元，享最高77折起專屬折扣；出國住宿免擔心，訂房網AsiaYo日、韓、泰訂房滿5,000折600元；再祭出限量2萬組昇恆昌內湖旗艦店85折優惠券與10點Hami Point摸彩；出國必備小物於東森購物享最高89折，滿1000元再送100點Hami Point，中華電信寵愛會員與您一同歡慶假期！手刀前往國際生活節：https://cht.tw/x/24hd0

即日上網註冊並完成實名驗證即刻成為中華電信會員，不僅可參與國際生活節好康活動，還享跨界合作優惠、點數回饋等會員活動，每月壽星還有機會抽中限量Hami Point 888點(1點等於1元)及領取40點限量好禮；針對中華電信VIP客戶，再加碼「VIP購省館」三大優惠，不管是Uber乘車券、FunNow優惠券與肯驛國際機場接送服務，刷卡享最高18% Hami Point回饋優惠，全方位滿足VIP客戶的消費需求。

中華電信與將來銀行合作的漫遊大禮包，活動加碼延時！凡中華電信月租型門號用戶於今年底前在將來銀行網路投保流程輸入活動序號「CHTINS」，並投保880元以上海外旅平險，即享日本、韓國、東南亞、中港澳、美加等熱門旅遊國家2GB漫遊方案0元優惠；而保費未達880元的用戶，也可享有2GB輕量型88元起優惠價，照顧用戶旅行的便利性與安心感，中華電信國際漫遊是陪伴您出國上網之最佳首選！

更新時間 : 2023-09-08 20:22 GMT+08:00

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