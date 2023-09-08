【10大亮點】2023文博會重返台北！鐵道迷手刀開箱鐵博、施工鷹架化身科技藝術裝置

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)繼去年在海洋之都高雄舉辦，2023台灣文博會將重返台北，將打開空總並進駐馬戲團，鐵道博物館更是首次開箱，現在一起來看10大亮點吧！

文博會邁入第12年，5大主展區創歷屆之最，主展場位於空總，將於9月22日開幕，首次將古蹟修復使用的工地鷹架化身為科技藝術展品，台北首次引進2個巨大的馬戲棚，其中一個更是夢幻全白，無論場域為何，都將帶來許多實驗性的前衛演出，展期10天至10月1日止。

1. 史上最大規模：展館數歷屆最多，首次跨出單一縣市全台響應

2023文博會從舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、松山文創園區、華山文創園區，與花博爭艷館等5大文化場域，首次邀集國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等各博物場館為副展館。

2. 打開首都文化新場域——空總

空總以《打開空總 X 多重未來》展開主題策展，以空間規劃、AI科技及群眾參凸顯空總跨域創作的混種實驗精神，新舊共榮、世代跨界，發展台灣特有混種文化面貌，共創新世代首都文化投資新想像。

3. 首次以施工中工地鷹架為文化科技展演舞台，驗證文化的無限可能

將空總進行古蹟修復中的舊辦公大樓施工鷹架，轉換成為「Working in PROGRESS X 鷹架GPU」的文化科技裝置藝術，是國內首次以大型施工中的鷹架圍籬為舞台，呈現影音聲光策展作品。

4. FOCASA雙馬戲篷首次現身台北，世界級表演團隊跨場域演出

首創 FOCASA巨型 Villiage-13馬戲篷加上全新純白夢幻 Village-7馬戲篷首度「雙篷同台」，現身首都核心區。馬戲演出以外，更集結優人神鼓、布拉瑞揚舞團、蒂摩爾古薪舞集、沙丁龐客劇團、阮劇團等台灣各領域的頂尖表演團隊在馬戲篷演出，讓馬戲篷不只是遊牧移動式劇場，更是有機、不設限的實驗場域，打破觀眾對傳統馬戲表演的認知，讓這為期十天、超過百場的演出成為首都新品種表演能量與精神的朝聖地。

5. 鐵道博物館首發藍皮文博號，鐵博新生動態復駛「微開箱」

鐵博以藍皮文博號響應文博活動，展期間開啟西側入口，串連松菸展場觀展軸線。民眾不僅可以搭乘典藏藍皮柴油客車DR2303號進出鐵博觀展，同時也以藍皮文博號自9月9日至9月17日在宜蘭線上限量復駛。這條路線正是《看海的日子》中，陸小芬回到家鄉宜蘭時搭乘的列車，也是「丟丟銅仔」歌謠中柴油列車穿越山洞時的國民共同回憶。

國家鐵道博物館籌備處以「鐵博‧新生」為概念，規劃四大展區「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」，帶領大家認識台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」的方式讓大眾「聞香」古蹟空間結合鐵道元素的魅力，藉著主題展覽的詮釋，吸引更多民眾成為鐵道迷。

6. 首度集結台灣IP明星代表隊策展，以文博媒合台灣IP商業授權

22個台灣具代表性的IP明星隊組成華山文創園區IP主題館「台灣特有種」。其中不乏在國際舞台上屢獲大獎的創作，也有年年代表台灣到日韓參展的團隊，以三大主軸「有種自然」、「有種文化」，及「有種當代」展現對台灣自然環境、文化內容，以及當代創新議題的關注。

擔任文化產業化推手的文策院今年首度加入文博會，不僅將具代表性的台派IP透過不同形式呈現，更邀請國際買家以及國內外IP產業專家進行國際論壇等方式，協助IP創作走向市場化及國際化。

7. 結合竹編工藝與建築市中心打造漂浮停機坪

工藝中心以傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作，複合都市鋼筋的建築語彙及竹編工藝的溫暖，打造大型的戶外空間藝術裝置《鷂/飄浮的停機坪》及內部展示空間，讓觀眾如同置身於廣闊的停機坪上觀展。

8. 橫跨最大歷史軸距，貫串史前到當代的台灣

邀集國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、熱蘭遮博物館博物館為文博副展館，以「台灣與世界的相遇」為主軸，由各博物館提出具代表性的文物典藏敘事，從史前、大航海時代、博物學年代到當代，透過各館的文化物種切入，橫跨數千年歷史軸距，以多元史觀訴說台灣與世界相遇的種種。更推出文化走讀活動開放民眾報名參與，透過體驗考古、夜宿博物館、走訪古代學者田野路線、窺探博物館庫房、踏查歷史遺跡，以及各式工作坊的形式，帶領民眾走進歷史現場。

9. 史上最多場次活動

2023年文博會首次引入大型表演藝術匯演，在空總展區打造專屬表演藝術的大平台，連續十天超過百場的戲劇、舞蹈、跨域展演，齊聚台灣三十多個表演藝術團隊的創作高能量，創造近20,000觀賞席次的表藝大拚場。

文創品牌商展與IP授權商展，依文創品項特點細緻規劃類型，展現商展的專業化提升，打造專業買家的商機交流，締造消費觀眾群的展示銷售平台，創造客製化取向的文化博覽會。

10. 後疫情最大商展規模

揮別疫情，2023年國際旅遊及商機交流回歸，今年文博會明顯感受景氣回升，文創品牌商展與IP授權商展共計超過540家的參展業者，是疫情後文博商展規模最大，並擴大規劃在三個展區：花博展區、華山展區及松菸展區同步呈現，更擴大鼓勵新創業者積極參與，超過130家新創業者投入，展現文博會商展規模的氣勢。