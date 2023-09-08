海能風電正式取得台灣商業運轉許可　台中設有機能完善運維辦公室

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）海能風電在COVID-19疫情期間穩健推進 離岸風場的工程進度，今（08）日宣布， 正式成為台灣第二階段離岸風電專案首座達成商業運轉離岸風場，並分別於台中市與台中港設有機能完善的運維辦公室， 在最先進的控制中心及全天候監測及維運團隊的合作下確保風場順利 運作，邁入運維（O&M）階段的重要里程碑。

2023年1月完成所有風力發電機（WT G）的安裝作業，隨後於3月將風場全數共47支風機併聯至台電電 網，累積多項里程碑後， 海能風電再次寫下取得達成商業運轉的重要時刻， 也深化股東團隊與融資集團對海能風電專案的信心。

海能風電專案總監麥天明（Tiemen Maebe）表示，海能風電很榮幸能成為台灣第二階段潛力場址離岸風電專案中， 首座取得商業運轉許可的離岸風場。 這項成果也代表著他們對實現能源轉型目標的行動力，他們已做好萬全準備， 將為台灣提供長期且穩定的潔淨風能並協助落實能源轉型。

捷熱能源執行總監暨全球再生能源部門負責人， 同時也是台灣捷熱能源董事成員的Nathalie Oosterlinck表示，海能風場達成商轉是台灣能源轉型的重要里程碑。 在參與建設的過程中，捷熱能源展現了堅定不移的承諾， 並建立了經驗豐富且多元的團隊。透過這樣的堅實基礎， 他們將持續運維海洋風場（Formosa 1）與海能風場，為台灣的企業與家庭供應潔淨能源， 同時確保兩座風場順利且高效率營運。

麥格理資產管理旗下綠投資集團臺灣董事總經理陳明信（Dr. Jeffrey Chen）表示，取得商轉許可對海能風電而言是一項卓越的成就， 也代表著台灣在能源轉型的旅程上又向前邁進了重要的一步， 他們很高興能參與其中。攜手科理歐永續能源（Corio Generation），期待接下來能持續推動其他風能專案及風場建設， 為台灣提供更多潔淨且可信賴的能源。

風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電邁入穩定商轉． 為本地綠能發展開啟了新篇章，這是風睿能源（SRE） 參與並交付的第二座離岸風場， 很高興能攜手合作夥伴落實對家園能源轉型的堅定承諾。 風睿能源一直充分參與在地離岸風電的各階段發展， 亦積極扶植人才並與各方培養深厚關係， 充分展現一個最了解在地的國際開發商對於專案推進上的關鍵角色。 接下來他們將專注於海盛風電（Formosa 4）的如質如期完工，並以新的風場組合海廣風電（Formosa 6）與海興風電（Formosa 7）參與下階段選商。 也期望能夠把在台灣累積實務經驗與開發能量向外拓展， 對區域內的淨零碳排作出實質貢獻。」

△海能風電控制室。(照片由海能風電提供)