海能風電正式取得台灣商業運轉許可　台中設有機能完善運維辦公室

2023年1月完成所有風力發電機（WTG）的安裝作業，隨後於3月將風場全數共47支風機併聯至台電電網，累積多項里程碑後，海能風電再次寫下取得達成商業運轉的重要時刻，也深化股東團隊與融資集團對海能風電專案的信心。
海能風電專案總監麥天明（Tiemen Maebe）表示，海能風電很榮幸能成為台灣第二階段潛力場址離岸風電專案中，首座取得商業運轉許可的離岸風場。這項成果也代表著他們對實現能源轉型目標的行動力，他們已做好萬全準備，將為台灣提供長期且穩定的潔淨風能並協助落實能源轉型。
捷熱能源執行總監暨全球再生能源部門負責人，同時也是台灣捷熱能源董事成員的Nathalie Oosterlinck表示，海能風場達成商轉是台灣能源轉型的重要里程碑。在參與建設的過程中，捷熱能源展現了堅定不移的承諾，並建立了經驗豐富且多元的團隊。透過這樣的堅實基礎，他們將持續運維海洋風場（Formosa 1）與海能風場，為台灣的企業與家庭供應潔淨能源，同時確保兩座風場順利且高效率營運。
麥格理資產管理旗下綠投資集團臺灣董事總經理陳明信（Dr. Jeffrey Chen）表示，取得商轉許可對海能風電而言是一項卓越的成就，也代表著台灣在能源轉型的旅程上又向前邁進了重要的一步，他們很高興能參與其中。攜手科理歐永續能源（Corio Generation），期待接下來能持續推動其他風能專案及風場建設，為台灣提供更多潔淨且可信賴的能源。
風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電邁入穩定商轉．為本地綠能發展開啟了新篇章，這是風睿能源（SRE）參與並交付的第二座離岸風場，很高興能攜手合作夥伴落實對家園能源轉型的堅定承諾。風睿能源一直充分參與在地離岸風電的各階段發展，亦積極扶植人才並與各方培養深厚關係，充分展現一個最了解在地的國際開發商對於專案推進上的關鍵角色。接下來他們將專注於海盛風電（Formosa 4）的如質如期完工，並以新的風場組合海廣風電（Formosa 6）與海興風電（Formosa 7）參與下階段選商。也期望能夠把在台灣累積實務經驗與開發能量向外拓展，對區域內的淨零碳排作出實質貢獻。」
△海能風電控制室。(照片由海能風電提供)