台灣明年基本工資調至2萬7470元、時薪183元 侯友宜開33K支票

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）勞動部今（８）日９召開基本工資審議委員會，會後拍板明年度每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元、時薪從176元調到183元，未達與蔡政府2016年所承諾的3萬基本月薪。國民黨總統選人則端出支票，稱將逐步將基本月薪調高至33K。

基本工資審議委員會今日上午於勞動部召開，勞資政學四方代表出席商議。根據行政院主計總處公布，8月消費者物價指數（CPI）年增率高達2.52%，勞團主張基本月薪應提升至2.8萬，才能緩解物價高漲帶來的壓力；資方則表示，下半年景氣復甦並非「真復甦」，且加薪對大型製造業衝擊更大。

今日下午協商結果出爐，明年基本工資月薪將由現在的2萬6400元，調升至2萬7470元，調幅4.05%；明年的基本時薪則由現行時薪176元，調升至183元，調幅4%，後續將送行政院核定，明年正式上路。這是蔡英文任內第８度調薪。

對於基本工資未達蔡英文選前承諾的3萬元，國民黨籍總統候選人侯友宜津日在記者會上表示，2022年台灣貧富差距已經來到6.1倍，為了改善青年低薪、通膨問題縮短貧富差距，他提出幾項支票，包括鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪；年所得56萬以下上班族所得稅減半；扶養12歲以下子女，所得扣除額更也提高至50％；未來基本薪資逐步調高至33K等。

此外，侯友宜也表示，要開徵富人稅，只要綜合所得超過一千萬以上，且其中薪資所得不到3成者，將開徵所得稅45％；倘股利所得採分離課稅者，稅率由28％提高至32％。初步估計每年稅收可增加約150億。