Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣明年基本工資調至2萬7470元、時薪183元 侯友宜開33K支票

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 16:14
勞動部今（8）日拍板明年工資及時薪調漲（圖／Pixabay

勞動部今（8）日拍板明年工資及時薪調漲（圖／Pixabay

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）勞動部今（８）日９召開基本工資審議委員會，會後拍板明年度每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元、時薪從176元調到183元，未達與蔡政府2016年所承諾的3萬基本月薪。國民黨總統選人則端出支票，稱將逐步將基本月薪調高至33K。

基本工資審議委員會今日上午於勞動部召開，勞資政學四方代表出席商議。根據行政院主計總處公布，8月消費者物價指數（CPI）年增率高達2.52%，勞團主張基本月薪應提升至2.8萬，才能緩解物價高漲帶來的壓力；資方則表示，下半年景氣復甦並非「真復甦」，且加薪對大型製造業衝擊更大。

今日下午協商結果出爐，明年基本工資月薪將由現在的2萬6400元，調升至2萬7470元，調幅4.05%；明年的基本時薪則由現行時薪176元，調升至183元，調幅4%，後續將送行政院核定，明年正式上路。這是蔡英文任內第８度調薪。

對於基本工資未達蔡英文選前承諾的3萬元，國民黨籍總統候選人侯友宜津日在記者會上表示，2022年台灣貧富差距已經來到6.1倍，為了改善青年低薪、通膨問題縮短貧富差距，他提出幾項支票，包括鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪；年所得56萬以下上班族所得稅減半；扶養12歲以下子女，所得扣除額更也提高至50％；未來基本薪資逐步調高至33K等。

此外，侯友宜也表示，要開徵富人稅，只要綜合所得超過一千萬以上，且其中薪資所得不到3成者，將開徵所得稅45％；倘股利所得採分離課稅者，稅率由28％提高至32％。初步估計每年稅收可增加約150億。
基本時薪
基本月薪
基本工資

相關新聞

〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
2023/04/15 22:40
〈財經主筆室〉基本工資調漲、爭議結束　政府應及早預防物價藉機調漲
〈財經主筆室〉基本工資調漲、爭議結束　政府應及早預防物價藉機調漲
2022/09/05 19:27
基本工資升將帶動外食費跟著漲？立委籲政府關注連鎖效應
基本工資升將帶動外食費跟著漲？立委籲政府關注連鎖效應
2022/09/03 11:09
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
〈財經主筆室〉明年基本工資調漲5%恐成空？想想為何年輕人輕信柬埔寨「淘金夢」
2022/08/15 10:25
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
2021/12/29 11:26

更新時間 : 2023-09-08 20:22 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
善用可堆肥塑膠 實現減塑、減碳、造電三大效益
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職
日本傑尼斯經紀公司7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職