【更新】大直街民宅下陷•王世堅告發基泰建設涉公共危險罪　北市府：影響7建物再令1工地停工

更新時間: 2023-09-08 20:05

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【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷 197戶367人緊急疏散

北市建管處與勞檢處對基泰與福益開罰

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 北市大直街94巷民宅傾斜下陷案，北市建管處開罰基泰建設及福益營造共27萬；勞檢處則在6處工地揪出10項違規，即便每項都罰最低也是3萬起跳，起碼會罰30萬。

建管處處長虞積學今天表示，基泰建設及福益營造於大直街94巷3弄工地違反建築法部分，已勒令停工並處起、承、監造人各新台幣9萬元，共計27萬元罰鍰。

中央社另引述勞動局勞動檢查處主任秘書康水順說，基泰建設及福益營造在北市的7處工地中，6處違反職業安全衛生法，共有10項違規，可各裁處3至30萬元罰鍰，即使每項都罰最低3萬，也是30萬起跳。

康水順表示，將移請勞動局開罰，而遭令停工工地，須確實改善完成並經檢查合格後才可以復工。

本身為上市建商的基泰建設，下午2度發出聲明表示，將配合台北市府相關機關及第三公正單位作詳細安全檢查，不會規避相關責任。

台北市大直街94巷建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。民主進步黨籍台北市議員王世堅今天(8日) 到台北地檢署，告發基泰建設涉嫌公共危險罪，盼檢察官啟動調查。

台北市大直街巷弄內昨(7日) 晚間8時許傳出有民宅傾斜且磁磚、牆壁龜裂。台北市政府相關單位到場研判有安全疑慮，要求疏散住戶，幸無人受傷，但後續針對坍陷處灌漿時，大樓的1樓忽然下陷，而建案旁臨路也坍塌。

王世堅下午到台北地檢署按鈴告發負責建案的基泰建設涉嫌公共危險等罪，他說，此時此刻若沒有啟動司法調查，等於放縱基泰建設、都發局及建管處，等於「縱虎歸山」。請檢察官受理本案，分案調查基泰建設的胡作非為。

王世堅指出，基泰建設這幾年來在台北市多處施作建築工程，可以說是橫衝直撞，如入無人之境，昨天塌陷的工地，當地居民早在半年前就向建管處陳情，也透過幾名台北市議員分別辦理現場會勘跟協調，議員陳怡君昨天上午才到現場會勘，晚上就發生塌陷。

他說，塌陷造成當地民眾倉皇逃生，尤其顏先生家族可以說是連滾帶爬才逃離1樓現場，回頭一看，住家已陷入土層當中，整件事情非常荒唐離譜。

王世堅表示，負責督考基泰建設的都發局及負責核發建築執照的建管處於今年7月6日回覆的公文中，認為這個工地並沒有危害鄰房公共安全，且相關塌陷、滲水、傾斜、下沉均非因施工造成，幫基泰建設掩護。

他指出，他與陳怡君等議員很痛心的是「台北市竟然成為台灣的烏克蘭」，台灣沒有發生戰爭，大直竟然有房屋塌陷到地底中，他到現場要求交出基泰建設工地的觀測資料，但基泰建設拒絕交出，稱資料塌陷到地底下了，真是胡說八道。負責觀測的公司及負責督考的建管處也應有相關資料。

王世堅表示，他也要求台北市長蔣萬安要負起責任，早在蔣萬安第一次到議會時報告時，他就送給蔣萬安一套螺絲起子，並告訴蔣萬安要做好市政建設的第一步就是要拴緊台北市政府團隊的螺絲，但現在台北市政府的螺絲鬆了，都發局、建管處甚至螺絲掉滿地、沒有螺絲。

王世堅指出，他不得不質疑這件事背後是否有政商勾結，否則怎麼會讓基泰建設在台北市橫衝直撞，如入無人之境，而且發了這麼離譜的公文，光是這份公文，怎麼對現場的住戶及全體市民交代。

至於是否對台北市政府提告，王世堅表示，會檢視北市府和議會這陣往來的公文，以及北市府後續的作法決定。

除了本件官司，基泰建設公司董事長陳世銘、總經理馮先勉被控於民國100年至103年間誆稱境外不動產投資，不法吸金上億元涉嫌違反銀行法等罪。台北地檢署去年展開搜索、約談行動，案件仍在偵辦中。

基泰建設今天下午2度透過重大訊息發布聲明。

基泰表示，據台北市政府新聞稿，公司在台北市的5處建案工地全面勒令停工，啟動安檢，對於台北市政府及相關主管機關的裁罰，基泰虛心接受並嚴加檢討。

基泰這次配合台北市停工檢查的建案，分別位於中山區、內湖區、北投區、大安區及文山區。

基泰指出，目前主管機關裁罰起造人金額為新台幣9萬元；有關基泰台北市工地的停工，會配合台北市政府相關機關及第三公正單位做詳細安全檢查，未來會在報經主管機關會勘安全無虞後再復工。

基泰表示，對於這次工程意外事件，再次承諾不會規避相關責任，將會全力協助受災居民重建家園。

首次發稿: 2023-09-08 16:25

大直街民宅下陷•北市府：影響7建物再令1工地停工 台灣土木專家估坑洞一週內可回填

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。台北市政府今天(8日) 表示，目前受影響有94巷1弄及3弄共7棟建物，已勒令此工地停工，並要求旁邊另一工地也停工。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，中山區大直街94巷弄建築工地因地下室施工，造成鄰房傾斜下陷，此工地起造人為基泰建設公司，承造人為福益營造公司，工地將興建地上12層、地下3層建物。

建管處表示，工地在7日下午進行地下室開挖工程，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋出現下陷及傾斜，已要求承商進行灌水灌漿作業，預計需2至3天時間，填補塌陷地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜。

建管處指出，7日晚間8時34分獲報工地出現災害，立即派員到場，並聯絡台北市土木、結構技師公會及中華民國大地技師公會專業技師至現場協助緊急處置事宜及確認疏散範圍，並切斷瓦斯、電力、自來水管線，事後第一時間決定撤離鄰近住戶，現場無人傷亡。

台北市政府統計共疏散大直街197戶、367名住戶，安排329名住戶至附近9間旅館安置，目前受影響包含94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12及14號，共7棟。

此外大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷等區域實施交通管制。

建管處指出，為掌握工地周邊公共安全，已要求承造人立即擴大工地周邊房屋監測範圍，須確認無持續擴大狀況，且此工地因影響公共安全，已當場依法勒令停工，除必要安全維護措施，不得施工。

建管處表示，考量近期周邊須管制進行緊急搶修作業及鄰近區域公共安全，工地旁另一開挖中基地也要求暫停施工，2處工地都須待確認安全無虞後，才能繼續施工。

此外，北市府已建立安置小組聯繫窗口協助住戶安置需求，並要求建商儘速提出臨時及長期安置計畫，建管處在現場將持續督促承商加速完成灌水及灌漿作業，完成穩定後，將立即邀集相關公會到場確認監測數值及確認無安全顧慮部分建築物，會在最短時間內通知住戶返家取物及居住。

對於此工地施工造成鄰房塌損出現嚴重公安意外，建管處表示，目前正全力協助進行緊急搶修作業，將邀集相關專業技師公會調查事發原因及責任歸屬，若有違反規定，一定追究承監造人、相關簽證技師等人責任；至於受損鄰房，北市府將全力協助輔導拆除重建事宜。

中央社報導，台灣省土木技師公會分析，按目前施工速度，約一週內可完成坑洞回填，舊址重建的新建築也須採用強度夠高的地質改良樁，才能確保安全。

台灣省土木技師公會理事長洪啓德表示，目前坑洞下陷情況已獲控制，施工人員也持續利用沙土、劣質混凝土回填坑洞，經觀察現場後預估，按目前回填土方、劣質混凝土的狀況，預估一週內可回填至與地面平行的程度。

至於為什麼要使用沙土、劣質混凝土，洪啓德說明，主要是為了日後建地施工考量，若使用品質較佳的混凝土，恐影響日後開挖，而目前回填只是為了穩定基地，避免災害持續擴大。

分析事故原因，洪啓德指出，主要是擋土設施有問題、連續壁長度不佳，及建商使用的地質改良樁沒有發揮應有效益，導致當施工開挖到臨界點時，對周邊地層產生影響，造成事故。

至於回填後是否會影響未來重建的工程，洪啓德認為，若與一般建地相比，會有差別，但可透過工程技術克服，但設計上要更保守謹慎，例如連續壁施作要更深、更好，加強建築體安全的改善措施也要做得更強，預估未來重建成本將比一般建案要來得高，但金額目前難以預估。

報導另引述住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，以目前現場狀況來看，由於事故範圍牽涉一整個街廓，只能透過拆除重建的方式解決，此案甚至可能成為台北市史上最大都更案。

徐佳馨指出，若按台北市現行都更流程，從申辦到完工入住恐需花費5到10年時間，對受災住戶來說，恐面臨長時間的不方便，呼籲台北市政府應專案處理，透過快速通道，協助建商及住戶討論安置、賠償、重建等相關事宜。

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