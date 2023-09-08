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台海成噱頭？川普稱當選美國總統　中國侵略台灣「可能性是零」

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 15:04
美國共和黨總統候選人之一川普對台灣議題發表看法（圖／路透社檔案照）

美國共和黨總統候選人之一川普對台灣議題發表看法（圖／路透社檔案照）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）國際高度關注台海問題，美國共和黨呼聲最高的總統候選人川普在電台受訪時表示，若再次當選總統，中國侵台可能性為零，還聲稱自己跟中國領導人習近平「關係超好」。

習近平對於台灣的執著與野心，讓美國多位國防高層都曾預言，台海恐在2027年前爆發衝突，拜登曾數度表態會協防台灣，其領導的政府也多次對台軍售，今年7月底首度透過「總統撥款權」（PDA），宣布對台提供價值3.45億美元的武器，隨後又首度動用「外國軍事融資」（FMF）方案對台軍援，顯見台灣議題重要性與日俱增。

相關閱讀：美國宣布對台3.45億美元軍援 外交部、國防部：感謝美方對台安全承諾
美國首次動用外國軍事融資軍援台灣 以往僅主權國家適用

華盛頓觀察家報」報導，川普（Donald Trump）日前接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）長達1小時的訪問，談及目前備受矚目的台海議題時，展現了他一貫的自信風格。

川普表示，「你們不必擔心台灣問題。如果我當選總統，台灣問題永遠不會發生，」他強調，「中國永遠不會進入台灣，連一點機會都不會有。」

「他們（中國）不會這麼做，可能性是零。」但他並未進一步說明，將會如何阻止習近平達成數年內控制台灣的目標。他又表示，「無須陷入核武浩劫，也還有其他事情可做。還有其他辦法。中國永遠不會進入台灣。」

川普還說，沒有理由害怕中國。他認為美國握有很多中國的把柄，哪怕是個能力普通的總統，中國也不能怎樣。他也吹噓自己與習近平「關係超好」，還抨擊拜登對中國太過「軟弱」、「太害怕中國」。
川普
台海問題
美國2024總統大選
2027年進犯台灣

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更新時間 : 2023-09-08 20:22 GMT+08:00

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