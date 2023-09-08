【更新】大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行　住戶長期安置、考慮徵用旅館

更新時間: 2023-09-08 15:49

延伸閱讀: 【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷 197戶367人緊急疏散

大直街民宅下陷•北市府：影響7建物再令1工地停工 台灣土木專家估坑洞一週內可回填

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。台北市長蔣萬安今天(8日) 上午赴旅館等處發放慰問金給受災戶；社會局統計共疏散197戶，每戶新台幣6000元。

台北市中山區大直街94巷弄內一處建築工地因地下室施工造成鄰房傾斜下陷，台北市政府表示，此工地在7日下午進行地下室開挖工程時，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋下陷，旁邊道明外僑學校產生圍牆塌斜及運動場跑道有裂縫。

台北市建管處指出，此工地起造人為基泰建設公司，承造人為福益營造公司，工地將興建地上12層、地下3層建物，事發後已要求承商進行灌水及灌漿作業，預計需2至3天時間，填補塌陷地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜。

事發後北市府已疏散大直街197戶367名住戶，安排其中329名住戶至附近9間旅館住宿安置。蔣萬安今天上午前往旅館等處發放慰問金給受災戶，社會局表示，發放慰問金共197戶，每戶6000元。

中央社引述社會局指出，經中山區公所統計，已安排9個旅館完成安置329人，並動員社福中心社工今天會前往9個旅館關懷慰問受災戶，提供福利諮詢、需求調查、依受災戶所需結合法律扶助或心理諮商等資源，後續將安排1戶1社工持續關懷。

另外，民進黨台北市議員陳怡君透過媒體群組表示，基泰建設針對受害戶每戶發放慰問金5萬元。

首次發稿: 2023-09-08 15:00

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。台北市長蔣萬安指示，可能有住戶需長期安置，考慮比照疫情時徵用就近旅館或是盤點社宅等空間。

台北市中山區大直街巷弄多棟大樓7日疑因周邊建案開挖而傾斜，負責建案的基泰建設表示，絕不推卸相關責任，此案已全面停工。圖為台北市長蔣萬安（前左5）8日上午前往事故現場視察。中央社

台北市中山區大直街昨(7日) 晚發生民宅坍塌意外，民進黨立法院黨團今天(8日) 表示，受災戶6個月前已反映房屋出現裂縫，北市府7月6日回文竟稱「無危害公共安全之虞」，若不是睜眼說瞎話，就是專業鑑定不足，要求台北市長蔣萬安負起責任。

蔣萬安表示，依工地施工鄰損爭議處理規則，建管處在4、5月確實收到書面申訴，並通知承造、監造等專業工程人員，到場做勘查與檢驗，因當時做連續壁且未開挖，了解後認為無直接關聯，市府依相關規則執行。

民進黨團今上午在立法院舉行輿情回應記者會，並邀請昨晚趕赴坍塌意外現場協助災民的台北市議員陳怡君及立委參選人謝佩芬出席記者會，他們質疑北市府的安置計畫只到今天，要求北市府儘速提出短中長期的安置計畫，並找第三方公正團體提出專業鑑定報告。

陳怡君說，早在2個多月前已接獲居民反映鄰損嚴重，居民起初找台北市政府陳情。當北市府在6月21日現場勘查後，居民不滿與事實不符，拒絕在「台北市建築工程施工損鄰疑義事件損害責任歸屬初步認定書」簽字。北市府在7月6日回文給居民更表示，「認定會勘標的無危害公共安全之虞」、「本局不予以列管」。結果，不到2個月，意外就發生了。

陳怡君說，在會勘前，受災居民住家的客廳、樓梯及地下室都有非常大的裂縫，裂縫有一隻手指的寬度、深度，還有漏水、滲水的情況。當時建商以拖待變，對房子進行打針抓漏，用水泥縫補，但卻愈補愈大洞，縫隙愈來愈長，還延伸到路面，住戶從門外可以看到屋內，大門無法正常開合，居民只好自救，自行更換大門。

謝佩芬則表示，坍塌現場的民宅在6個月前的牆面出現大裂縫，當時住在一樓的黃姓居民在大樓公告欄張貼公告，直指室內外牆面出現龜裂、牆面與階梯也出現縫隙，室內房門也因建物傾斜而自動閉合搖晃，建物已發生傾斜狀況。

黨團幹事長劉世芳說，蔣萬安應負起照顧台北市民的責任，千萬不要拖，無論是天災或是人禍，北市府應儘速提出安置方案，並結合第三方公正團體提出專業鑑定報告，從昨天到今天，北市府回應的態度非常不好，沒有負起積極的責任，民進黨團會遲好監督及追蹤。

中央社報導，台北市警消昨晚8時34分獲報，指大直街巷弄內有民宅傾斜且磁磚、牆壁龜裂。台北市政府相關單位到場研判有安全疑慮，要求疏散住戶，幸無人受傷，但後續針對坍陷處灌漿時，大樓的1樓忽然下陷，而建案旁臨路也坍塌。

蔣萬安與台北市副市長李四川主持跨局處應變會議，指示成立聯合服務中心，由區公所主責；觀傳局協助住戶安置，尤其是可能超過1個月以上無法返家、要長期安置的住戶，都發局負責盤點社宅等相關空間，此外也不排除比照疫情時徵用旅館。

蔣萬安說，因安置人數相當多、超過300人且還可能增加，民政局要規劃跨區支援，住戶安置到不同旅館後，一個區認養一個旅館並派駐專人，隨時因應住戶需求。

另外，蔣萬安指示警察局需加派人力，防止小偷趁虛而入，不要讓住戶回家後發現遭竊。

北市聯醫表示，仁愛院區立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，經區公所及里幹事確認有醫療或處方箋需求的民眾，由院方安排接駁車前往接送至仁愛院區單一門診開立藥物，提供即時性醫療服務。

蔣萬安指出，各局處要全面動起來，李四川交代的復電、搶救等事項要馬上去辦。

大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行 住戶長期安置、考慮徵用旅館

【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷 197戶367人緊急疏散

大直街民宅下陷•北市府：影響7建物再令1工地停工 台灣土木專家估坑洞一週內可回填