北韓公開最新「戰術核攻擊潛艦」 金正恩出席下水儀式　強調強化海軍核戰力

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（8）日宣布為強化海軍實力，建造了一艘「戰術核攻擊潛艦」，金正恩6日參加下水儀式，誓言將打造更多核動力潛艦。

北韓官媒朝中社今日報導稱，「無限忠於我們黨的革命偉業、如英雄般的軍需勞動階級和科學家、技術人員，建造了北韓式的戰術核攻擊潛艇，作為禮物送給迎來建國75週年的母國」。

此艘潛艦編號為第841號，命名為「金君玉英雄號」。

金正恩在下水儀式中說道，此艘新造潛艦之前曾在海軍節中提到，是將北韓海軍現有的中型潛艦改造而成的攻擊型戰術核潛艦。

金正恩強調，海軍的核武裝化是無法再延遲的時代課題，應加快向海軍交付搭載戰術核武器的水中及水上潛艦的工作，讓海軍能夠更順利的執行自己的戰略任務。

金正恩表示，在潛艦上，動力體系、前行速度、航海裝備水準等的能力十分重要，統稱為作戰能力，但潛艦搭載著什麼樣的武裝是最重要的基礎，而他認為那個就是核潛艦。

金正恩還透露，繼核戰術攻擊潛艦後，將建造核動力潛艦，提高整體前行作戰能力。

從北韓媒體所公開的照片來看，潛艦上裝有可以發射潛射彈道飛彈的發射管，估計有6個小發射管及4個大發射管。

據南韓軍方分析，該艘潛艦可能是改良自蘇聯所設計的「羅密歐級潛艦」。北韓在沒有潛射彈道飛彈發射管的羅密歐級潛艦裝上發射管，可發射可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈，以及核動力無人攻擊潛艇「海嘯」。