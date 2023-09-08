更新【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷　201戶420人緊急安置　

更新時間: 2023-09-08 19:39

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大直街民宅下陷•北市府：影響7建物再令1工地停工 台灣土木專家估坑洞一週內可回填

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市大直街94巷民宅傾斜下陷案，最新統計安置戶數增至201戶、420人，市長蔣萬安表示，基泰建設跟福益營造若不負責，休想在北市動工任何一案；也會檢視都發等局處責任。

台北市中山區大直街94巷弄內一處建築工地7日下午進行地下室開挖工程時，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的房屋下陷，旁邊道明外僑學校圍牆塌斜及運動場跑道有裂縫。

蔣萬安今天下午取消一般市政行程，再赴現場視察並接受媒體聯訪表示，市府的立場很堅定，就是嚴查與重罰，基泰建設及福益營造在台北市共7處工地全部停工，也要求勞動局勞檢。

蔣萬安說重話表示，建商若不負責，休想在北市動工任何一案。

他表示，針對住戶安置及相關費用，要求建商負起全部責任，他去關心住戶時也承諾北市府一定確保大家權益，該追究的一定追究到底；且要求都發局全面清查北市開挖中工地，已委託四大公會下週一開始進行。

媒體追問，住戶控訴已陳情多時，卻得到建管處與都發局不公允的回應，市府是否也該負責。

蔣萬安說，會回過頭檢視整件事原委，若市府相關單位依規定執行卻還是在機制端發生問題，那就全面檢視，該怎麼處理就怎麼處理，不寬貸不護短。媒體追問局處首長是否要下台負責，蔣萬安回「該負起的責任，該汰換就汰換」。

另外，下陷民宅需拆除，外界關心如何復原。蔣萬安說，會在狀況穩定、全面了解原因之後，如果拆除重建會要廠商負責，也要徵詢住戶意見、確保安全無虞並符合需求。

至於其他住戶何時可返家，蔣萬安表示，已陸續讓部分住戶在確保安全狀態下回去拿東西，但何時能回家生活，還要持續觀察。

首次發稿: 2023-09-08 14:08

【牆壁曾傳爆裂聲】台北市大直街基泰建案施工不慎致民宅塌陷 197戶367人緊急疏散

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北市大直街94巷弄因工地施工導致鄰房嚴重下陷，7棟建物受影響。許多住戶今天(8日) 上午到場盼返家取物，住戶提到事發當時曾聽到住家牆壁等處有爆裂聲，就被告知要撤離非常緊急。

台北市中山區大直街巷弄多棟大樓7日疑因周邊建案開挖而傾斜；初步了解，是新建工程開挖地下3層，還未做大底時，連續壁就承受不住壓力崩塌。中央社

台北市中山區大直街巷弄多棟大樓疑因周邊建案開挖而傾斜，傾斜民宅後方為一建築工地，出現塌陷、圍籬傾倒等狀況，工程車不停進出，針對塌陷處灌漿，要讓壓力先維持平衡，避免讓房屋再次嚴重傾斜。中央社

台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷，台北市政府成立前進指揮所8日上午持續在現場協助疏散居民。中央社

台北市中山區大直街94巷弄內一處建築工地因地下室施工造成鄰房傾斜下陷，台北市府表示，此工地在7日下午進行地下室開挖工程時，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋下陷，旁邊道明外僑學校產生圍牆塌斜及運動場跑道有裂縫(下圖) 。

(圖/中央社)

事發後北市府立即緊急疏散附近住戶，統計至今天上午11時止，受影響有94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12與14號，共7棟。預防性疏散撤離總戶數有197戶、367人，收容安置329人。

北市府表示，除94巷1弄等7棟因危險性高，無法開放住戶返家取物，其他住戶可在市府人員陪同，戴好防護裝備，回到家中拿重要物品。

台北市警方表示，7日晚間獲報在中山區大直街巷弄多處住宅出現磁磚、牆壁龜裂，派員到場了解發現，因附近一處新建工地人員在施工開挖地下連續壁最後一層時，疑似土質問題導致地基不穩定，周邊民宅發生傾斜且地基變形。（翻攝畫面）中央社

許多住戶在今天上午陸續返家取物，並在前進指揮所登記相關資料，其中住在大直街94巷1弄的75歲陳姓婦人接受媒體聯訪時指出，昨晚約7時許就聽到屋內牆壁等處有出現聲響，當時覺得奇怪。

她說，昨(7日) 晚約7時30分許忽然聽到附近里長廣播要進行預防性撤離，當時正在曬衣服，以為發生火災，隨即進屋拿鑰匙和隨身背包就跑下樓，走樓梯時看到有磁磚掉落，非常恐怖，因聽到聲響越來越大，當時真的很慌張且害怕，離開住家後，市府等人員還提醒先離開現地，昨晚則入住由市府安排的旅館。

另一名86歲左姓先生指出，昨天上午發現室內有磁磚掉落且出現聲響，到昨天下午狀況越來越嚴重，昨晚7時至8時聽到有人喊出要撤離，一家6人昨晚倉皇逃出，今天上午返回現地時，發現原本1樓住家已下陷。

此外，被安置的住戶反映因寵物仍在家中且須拿藥品，只能等候市府安排後才能返家，非常不便，回想起當時發生狀況時被告知要撤離還是非常驚慌。

在災損民宅附近開店的藍先生說，目前附近區域已停電，擔心放置冰箱內食材會壞掉，且憂慮非住戶無法獲得補償，冰箱內的食材約為新台幣20萬元。

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台北市大直街94巷工地塌陷，緊鄰民宅傾斜，附近人行道、路面也受影響。圖為8日上午有媒體到場拍攝。中央社