疑報復美國TikTok、華為禁令 中國擴大政府機關iPhone禁令

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）中美科技、貿易戰相互過招，北京擴大禁止部分政府機關員工執行公務時使用iPhone手機，引發蘋果公司股價應聲下跌。美國國會議員對此表達關切，擔憂兩國緊張局勢將加劇與中國密切往來的美國科技公司所受衝擊。

美國聯邦政府於2022年12月，通過禁止政府設備使用TikTok的法令，此外日前又因中國最大晶片製造商中芯國際供應華為手機最先進7奈米製程晶片，引發美國眾議院質疑，此舉是否違反美國出口限制規定。北京當局近來要求部分中央政府機關職員，停止在工作時使用蘋果公司（Apple）的行動裝置，也被外界視為是對美國上述動作的回應。

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中國擴大限制iPhone 蘋果股價下跌

華爾街日報指出，中國政府官員被禁止使用蘋果iPhone或其他外國廠牌，更有甚者不得將裝置帶入辦公場域，該禁令未來可能擴大實施到國營企業跟其他政府機構。

路透社報導，蘋果股價聞訊應聲下跌跌3%，恐將創下去年11月以來最大的2天跌幅。據幾位華爾街分析師觀點，這些限制措施表明，即便如蘋果這般與中國政府交好，在該市場佔據相當分量的企業，也無可避免地受到日益加劇的中美緊張關係影響。

蘋果近兩成收入來自中國市場，且中國也為該公司產品的生產重地，可謂生產與銷售皆高度仰賴中國。在iPhone銷售表現困難的時期，中國市場一直是蘋果公司的一大支撐。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown投資與市場分析師史屈特（Susannah Streeter）說：「中國對蘋果來說是至關重要的市場，不僅因為中國是超級重要的製造業樞紐，也因中國是愈來愈重要的收入來源。」

美國意在美國擔心北京將科技用於提升自身軍事能力，限制中國取得尖端晶片技術等關鍵技術，發布多項禁令與法案圍堵；中國則著力減少對美國科技的依賴、自尋出路，中美間的摩擦也導致夾在其中的科技公司左右為難、面臨損失。蘋果供應商高通公司（Qualcomm Inc.）是與中國業務往來最頻繁的美企之一，因此股價跌幅逾7%，損失最為慘重。

美中相爭 美方憂中國壓縮西方企業市場准入

美國國會議員對中國產品可能構成國安風險，也不分黨派展現憂心，聯邦眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍蓋拉格（Mike Gallagher）直言，北京擴大禁令之舉並不意外，「這是典型的中國共產黨行徑，在電訊領域推動中國的國家龍頭企業，慢慢壓縮西方企業的市場準入。」

美國民主黨籍聯邦參議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）也表達類似顧慮，說「隨著中國經濟陷入停滯，我們可能可以預期（中國）對外國企業採取更強勢的舉措」。

美國商務部長雷蒙８月訪問北京期間曾表示，隨著中國擴大實施反間諜並對諮詢公司突擊後，美商反映中國市場越發「不宜投資」，本月３日又再度表示，在中國經營的美國企業應該要有一個「可預期的經商環境」和「可公平競爭的環境」；她警告，美企正對中國失去耐心。

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