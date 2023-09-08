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〈時評〉聯合政府、在野大聯盟　都是譁眾取寵的選戰議題

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/09/08 17:42
左起依序為侯友宜、柯文哲、郭台銘 (原圖: 中央社; TN後製) 

左起依序為侯友宜、柯文哲、郭台銘 (原圖: 中央社; TN後製) 

在野整合進入緊鑼密鼓的階段，民眾黨總統參選人柯文哲打出「聯合政府」的訴求，根本是一個假議題，至於國民黨陣營喊出的「在野大聯盟」，同樣是一個不切實際的幻想，即便最後勉強成局，也無法發揮「一加一大於二」的效果。

柯文哲近來一直在喊「上架聯合政府」，很顯然只是一個譁眾取寵的口號。因為「聯合政府」通常指內閣制的國家，由於國會選舉的結果，沒有任何政黨超過半數席次，無法籌組內閣，只好透過不同政黨之間的合縱連橫，湊到過半數的席次，才能組成聯合政府；至於總統制的國家，因為行政首長是由總統直接擔任或指定，無關國會選舉結果，基本上不會出現聯合政府的現象。

台灣屬於雙首長制、半總統制的國家，行政院雖然必須對立法院負責，不過，行政首長仍是由總統直接任命，不用經過國會的同意，只是行政內閣若無國會穩定多數的支持，一些政策和預算出不了立法院大門，難以施政，容易發生倒閣。

所以為讓施政順利推動，執政黨若無法在立法院取得過半席次，總統可選擇國會多數黨來組閣。嚴格來說，這個情況才是柯文哲真正目的，意即由國會最大黨組閣，也就是萬一在野整合後，他無緣於角逐總統大選，可以爭取未來的行政院長的職務。

但從政治現實來看，行政院長的任命完全取決於總統，在憲法上並沒有強制規定要由多數黨組閣，因此，執政黨不論在國會是多數或少數，都與閣揆的任命沒有硬性關係。

因此，民眾黨的「聯合政府」只是選舉語言，何況，在野最後如何整合，尚屬未知數，這也牽涉到國民黨喊出的「在野大聯盟」爭議。目前，國民黨有意爭取和民眾黨合作，以「藍白合」來對抗民進黨推出的總統參選人賴清德。然而，除了柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜以外，泛藍陣營還有一位已正式宣布參選的鴻海創辦人郭台銘，這三人如何整合，迄今沒有交集，仍處於隔空喊話的階段。

這三人整合談何容易？因為正副總統只有兩個位置，勢必有一人要退出選舉，而且誰正、誰副？在彼此都把話說滿，以及侯友宜和柯文哲有政黨背書的態勢下，只要屈居副手或是退出選戰，都會直接衝擊立委的選情。

最後，就是因為不喜歡侯友宜，才會轉而支持柯文哲或郭台銘；不愛柯文哲的人，才想把票投給侯友宜和郭台銘；簡單來說，三人的群眾基礎有所不同，若是為了選戰硬湊在一起搭擋參選，選民可能肯定，也可能有厭惡感，若藉此想要發揮「一加一大於二」的效果，絕對是難以達成的期待。
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更新時間 : 2023-09-08 20:21 GMT+08:00

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