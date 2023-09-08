〈時評〉聯合政府、在野大聯盟　都是譁眾取寵的選戰議題

在野整合進入緊鑼密鼓的階段，民眾黨總統參選人柯文哲打出「 聯合政府」的訴求，根本是一個假議題，至於國民黨陣營喊出的「 在野大聯盟」，同樣是一個不切實際的幻想，即便最後勉強成局， 也無法發揮「一加一大於二」的效果。

柯文哲近來一直在喊「上架聯合政府」， 很顯然只是一個譁眾取寵的口號。因為「聯合政府」 通常指內閣制的國家，由於國會選舉的結果， 沒有任何政黨超過半數席次，無法籌組內閣， 只好透過不同政黨之間的合縱連橫，湊到過半數的席次， 才能組成聯合政府；至於總統制的國家， 因為行政首長是由總統直接擔任或指定，無關國會選舉結果， 基本上不會出現聯合政府的現象。

台灣屬於雙首長制、半總統制的國家， 行政院雖然必須對立法院負責，不過， 行政首長仍是由總統直接任命，不用經過國會的同意， 只是行政內閣若無國會穩定多數的支持， 一些政策和預算出不了立法院大門，難以施政，容易發生倒閣。

所以為讓施政順利推動，執政黨若無法在立法院取得過半席次， 總統可選擇國會多數黨來組閣。嚴格來說， 這個情況才是柯文哲真正目的，意即由國會最大黨組閣， 也就是萬一在野整合後，他無緣於角逐總統大選， 可以爭取未來的行政院長的職務。

但從政治現實來看，行政院長的任命完全取決於總統， 在憲法上並沒有強制規定要由多數黨組閣，因此， 執政黨不論在國會是多數或少數，都與閣揆的任命沒有硬性關係。

因此，民眾黨的「聯合政府」只是選舉語言，何況， 在野最後如何整合，尚屬未知數，這也牽涉到國民黨喊出的「 在野大聯盟」爭議。目前，國民黨有意爭取和民眾黨合作，以「 藍白合」來對抗民進黨推出的總統參選人賴清德。然而， 除了柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜以外， 泛藍陣營還有一位已正式宣布參選的鴻海創辦人郭台銘， 這三人如何整合，迄今沒有交集，仍處於隔空喊話的階段。

這三人整合談何容易？因為正副總統只有兩個位置， 勢必有一人要退出選舉，而且誰正、誰副？在彼此都把話說滿， 以及侯友宜和柯文哲有政黨背書的態勢下， 只要屈居副手或是退出選戰，都會直接衝擊立委的選情。

最後，就是因為不喜歡侯友宜，才會轉而支持柯文哲或郭台銘； 不愛柯文哲的人，才想把票投給侯友宜和郭台銘；簡單來說， 三人的群眾基礎有所不同，若是為了選戰硬湊在一起搭擋參選， 選民可能肯定，也可能有厭惡感，若藉此想要發揮「一加一大於二」 的效果，絕對是難以達成的期待。