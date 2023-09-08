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美國平面設計大師操刀麥卡倫臻彩系列　全球旅遊零售通路限定台灣這裡買

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 11:25
David Carson打造麥卡倫「臻彩系列」包裝設計。（圖／品牌提供）

David Carson打造麥卡倫「臻彩系列」包裝設計。（圖／品牌提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)麥卡倫攜手國際級設計師David Carson推出全新「臻彩系列」，共五款12、15、18、21、30年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

繼Concept No.3酒款後，麥卡倫再次攜手風格前衛平面設計師David Carson，他親身踏入西班牙赫雷斯地區，以自然中的絢爛色彩與當地獨特風土地貌為靈感，以其大膽的拼貼設計為臻彩系列每一年份酒款創造獨一無二的大型藝術作品，運用蘇格蘭斯佩河畔的麥卡倫酒廠，周遭的五座山丘輪廓形成精緻細膩的幾何線條，為該系列帶來嶄新的包裝設計。

「臻彩系列」五款 12 、15 、18 、21、30年單一麥芽威士忌，12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的和諧風味。15年散發出香草太妃糖糖漬柳橙皮和糖薑的香氣，並融合了香草卡士達和烤桃子的滋味，伴隨著甜柑橘酥餅的口感。18年則在整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的風味，口感宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力，伴隨著柳橙和柑橘皮的香氣。而21年威士忌以烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳令人愉悅，同時融合了陳年橡木和微小荳蔻的風味。最引人注目的30年威士忌則散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來充滿深度的口感。

該系列於 9 月起於台北桃園國際機場指定免稅店及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。詳情請前往官網查詢。

禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。
台北桃園國際機場
麥卡倫
David Carson
平面設計師

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更新時間 : 2023-09-08 14:06 GMT+08:00

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