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蔡英文結束史瓦帝尼訪問今日返台灣　談非洲計畫：盼進入下階段讓下任總統承接

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 10:27
蔡英文出訪史瓦帝尼，參觀國合會婦女微額金融機構能力強化計畫成果展。（圖／中央社）

蔡英文出訪史瓦帝尼，參觀國合會婦女微額金融機構能力強化計畫成果展。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼將於今（８）日返抵國門。她於7日指出，許多非洲國家政要盼其國家能在經濟及對外關係上與台灣有所接觸，她也希望非洲計畫能做得更好、更擴張性，讓下任總統承接。對於近８年來的外交方針，她認為是「踏實外交」、「實質外交的進展」。

蔡英文在史瓦帝尼為期４天的出訪即將進入尾聲，在7日舉行的隨團媒體茶敘會上，蔡英文談及與史國邦交及未來台灣在非洲的外交發展，她指出與史國邦誼堅實，我國在非洲幾個比較主要的國家設有代表處，此番出訪也獲得非洲逾80位政要以聯合聲明歡迎。此外，史王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）也透露，有相當多非洲政要詢問台灣的事情，越來越多非洲國家展現對台灣的興趣及注意，我國政府也樂於溝通互動，尋找機會發展實質關係。

蔡英文談及任內提出的「非洲計畫」，表示為強化與非洲實質關係，當時的構想為政府與在地僑胞共同合作，發展在非洲實質工作。她強調，不論未來總統是誰，她都要把重要的事情跟下一任總統交接，「我是那種鍥而不捨的人，我覺得要交接的、一定要交接，且一定要確保他聽得懂我講的」。

蔡英文說，期盼非洲計畫能夠一步步做得更好、更具擴張性，希望外交部開始檢討，並廣納僑胞意見，讓非洲計畫進入到下一個階段，執行得更好，希望能夠是熟悉這些事務的團隊，下一任總統上台後比較能夠接續下去。

至於台灣如何深化與非洲的關係，蔡英文指出，昨天她與非洲各國政要一同聊天，大家展現對台灣的興趣，中國在非洲的影響力固然相當大，但非洲國家也希望能有選擇，希望在經濟或對外關係上，可以有一個「台灣」的成分在裡面。而台灣也將持續與這些國家溝通、尋求合作，讓台灣與非洲整體、個別的國家之間，有一個實質關係進展的機會。

蔡英文也提及，台海問題近年來已從兩岸層次、提升到印太區域層次，台海和平穩定與任何一方不能片面改變現狀，這是現在全球共識最高的事情。

而台灣近幾年備受重視原因有三，其一，在印太地區整體情勢變動情況下，台灣的地緣戰略角色越來越重要；其二，台灣在國際供應鏈具非常關鍵地位，任何風吹草動都會牽動供應鏈穩定；其三，台灣的民主成就確實已成為全球民主發展標竿，且台灣展現出捍衛民主自由的決心，讓世界體認到共同維護民主的重要性，因此願意強化協助台灣。

蔡英文指出，近8年來的執政主調就是「穩定」兩個字，在穩定中尋求發展，很多不同時期的挑戰，也都以冷靜的姿態、穩定的措施，一一克服挑戰。而被問及卸任後盼外界如何看待執政時的外交路線，她表示，「踏實外交」還是主軸，也不要忘了「實質外交的進展」。

蔡英文在結束媒體茶敘後，前往盧濟濟尼王宮拜會王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）；隨後參觀國合會婦女微額金融機構能力強化計畫成果展。隨後，蔡英文與醫療團、技術團人員午餐餐敘，並感謝所有夥伴的努力，讓台灣和史瓦帝尼這些年來，不斷展開更多合作計畫，為當地居民的生活帶來改變，像是來自台灣的番薯、稻米、火龍果及番石榴，都已在史瓦帝尼落地生根、蓬勃生長，造福許多農民。

蔡英文表示，職業訓練計畫的推動，更幫助在地年輕朋友習得一技之長，獲得就業機會，甚至可以自行創業，來改善生計；婦女計畫成果展則在技術團努力下，許多偏鄉婦女接受培訓，獲得創業自立的能力。而這每一項成果都要歸功於大家的全力投入，她也ˇ強調，外交成果是一棒接一棒的累積，在史瓦帝尼所做每一項工作，都為兩國邦誼打下堅實的基礎。

隨後，蔡英文率訪團前往Hlane Royal National Park參訪，並當地時間下午5時15分搭乘專機返台，預計台灣時間8日中午返抵桃園國際機場。
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