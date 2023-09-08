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台灣2023創意內容大會擴大規模　展期延長力促跨國合製

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/08 12:23
2022年「MARKET」單元吸引眾多國內外買家及賣家前來，人潮相當熱絡。（文策院提供）

2022年「MARKET」單元吸引眾多國內外買家及賣家前來，人潮相當熱絡。（文策院提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)第4屆「2023 TCCF 創意內容大會」將於11月7日盛大登場！

主導內容交易市場的「MARKET」單元，將在11月7日至10日於松山文創園區2、3號倉庫舉辦，今年突破以往規模，展期從3天延長為4天，吸引來自臺、法、日、韓、新、港等超過100間國內外參展單位齊聚，除了聚焦內容作品與潛力 IP 的版權交易，更擴大結合上下游相關單位，首度設置法、韓、日國家館、協拍資源及創新技術等類別，提供一站式的產業鏈資源，促成多元合作和跨國合製的契機。

隨著疫情落幕，全球文化內容產業逐漸復甦，國內外買家、賣家躍躍欲試，期望透過實際參與展會，創造更多商機。今年「MARKET」共有四大類別，分別為版權交易、國家館、協拍資源及創新技術，參展報名踴躍，創下歷年新高。其中在版權交易類別中，作品涵蓋影視、出版、動畫、漫畫及跨域應用等領域，其中不乏國際指標性的電視台及發行商，如日本富士電視台、香港 TVBI、新加坡知名媒體集團 Mediacorp TV Singapore 等重磅媒體業者，更是首次來台參展。

為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 TCCF 首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。此次法國國家館透過法國在台協會（Bureau français de Taipei）、法國藝文推廣總署（Institut français）及法國商務處（Business France）合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近10家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花。

韓國電影委員會（Korea Film Commission & Industry Network）及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館預計有多家內容產業機構聯合參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。

在協拍資源方面，共集結全台9個縣市協拍中心及官方單位，如台北市電影委員會、桃園市協助影視拍攝與發展中心、臺中市影視發展基金會、高雄市政府文化局影視發展暨拍片支援中心等，提供國內外業者洽詢協拍的資源服務，包含影視投資、拍攝製作和住宿補助、一站式拍攝服務等。

在創新技術的部分，為了呈現臺灣內容產業完整生態鏈，今年邀請台灣創新技術、特效和後製業者參展，提供產業技術服務與交流，包括曾以電影《返校》、《消失的情人節》榮獲金馬獎最佳視覺效果獎團隊「再現影像製作股份有限公司」、全球網路資安領導品牌「趨勢科技股份有限公司」的創新部門，將提供元宇宙互動串流的技術與服務。

「2023 TCCF 創意內容大會」展期自11月7日至12日止，將於松山文創園區及臺北文創大樓盛大展開，以「PITCHING」、「MARKET」、「INNOVATIONS」三大單元為主軸，提供作品版權交易服務，媒合潛力 IP 提案與國際資金，並展出實驗性新型態文化內容，助攻臺灣文化內容產業與國際接軌。詳細活動內容，請密切鎖定官網 www.tccf.tw
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文化
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更新時間 : 2023-09-08 14:06 GMT+08:00

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