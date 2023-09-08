台灣2023創意內容大會擴大規模　展期延長力促跨國合製

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)第4屆「2023 TCCF 創意內容大會」將於11月7日盛大登場！

主導內容交易市場的「MARKET」單元， 將在11月7日至10日於松山文創園區2、3號倉庫舉辦， 今年突破以往規模，展期從3天延長為4天，吸引來自臺、法、日、 韓、新、港等超過100間國內外參展單位齊聚， 除了聚焦內容作品與潛力 IP 的版權交易，更擴大結合上下游相關單位，首度設置法、韓、 日國家館、協拍資源及創新技術等類別，提供一站式的產業鏈資源， 促成多元合作和跨國合製的契機。



隨著疫情落幕，全球文化內容產業逐漸復甦，國內外買家、 賣家躍躍欲試，期望透過實際參與展會，創造更多商機。今年「 MARKET」共有四大類別，分別為版權交易、國家館、 協拍資源及創新技術，參展報名踴躍，創下歷年新高。 其中在版權交易類別中，作品涵蓋影視、出版、動畫、 漫畫及跨域應用等領域，其中不乏國際指標性的電視台及發行商， 如日本富士電視台、香港 TVBI、新加坡知名媒體集團 Mediacorp TV Singapore 等重磅媒體業者，更是首次來台參展。



為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 TCCF 首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。 此次法國國家館透過法國在台協會（Bureau français de Taipei）、法國藝文推廣總署（Institut français）及法國商務處（Business France）合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近10家來自數位創作、 音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台， 期待激盪台法創新思維火花。

韓國電影委員會（ Korea Film Commission & Industry Network）及首爾影委會共同設立韓國國家館， 期望創造台韓影視合製交流機會；另外， 日本國家館預計有多家內容產業機構聯合參展，搭起台日合作橋樑， 共創文化內容產業商機。



在協拍資源方面，共集結全台9個縣市協拍中心及官方單位， 如台北市電影委員會、桃園市協助影視拍攝與發展中心、 臺中市影視發展基金會、 高雄市政府文化局影視發展暨拍片支援中心等， 提供國內外業者洽詢協拍的資源服務，包含影視投資、 拍攝製作和住宿補助、一站式拍攝服務等。



在創新技術的部分，為了呈現臺灣內容產業完整生態鏈， 今年邀請台灣創新技術、特效和後製業者參展， 提供產業技術服務與交流，包括曾以電影《返校》、《 消失的情人節》榮獲金馬獎最佳視覺效果獎團隊「 再現影像製作股份有限公司」、全球網路資安領導品牌「 趨勢科技股份有限公司」的創新部門， 將提供元宇宙互動串流的技術與服務。



「2023 TCCF 創意內容大會」展期自11月7日至12日止， 將於松山文創園區及臺北文創大樓盛大展開，以「 PITCHING」、「MARKET」、「 INNOVATIONS」三大單元為主軸， 提供作品版權交易服務，媒合潛力 IP 提案與國際資金，並展出實驗性新型態文化內容， 助攻臺灣文化內容產業與國際接軌。詳細活動內容，請密切鎖定官網 www.tccf.tw。