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北市私立再興小學董事長等人被控侵占超過4千萬校款遭約談　教育局:最高開罰150萬元

台北市教育局6日表示，將組專案小組調查，若有違法情事可開罰最高150萬元，並命限期歸還。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 20:20
台北市私立再興小學張姓董事長（中）等人被控侵占超過新台幣4000萬元校款，檢調6日兵分多路搜索，帶回張男到案說明，晚間陸續移送台北地檢署...

台北市私立再興小學張姓董事長（中）等人被控侵占超過新台幣4000萬元校款，檢調6日兵分多路搜索，帶回張男到案說明，晚間陸續移送台北地檢署...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市私立再興小學董事長張光正等人被控侵占超過4000萬元校款，檢調兵分12路搜索，並約談張男等人說明，檢察官今天(7日) 凌晨諭令張男150萬元交保，並限制出境、出海。

另外，再興小學校長楊珩新台幣20萬元交保；張男的帳房、助理，以及再興小學總務主任、會計、出納等人分別以5萬元到10萬元不等金額交保。

檢調獲報，張光正等人涉嫌於民國102年至112年間把向學生家長收取的費用存入指定的人頭帳戶，初估金額超過4000萬元。

台北地檢署昨(6日) 指揮調查局台北市調查處兵分12路，執行搜索包含張姓董事長、楊姓校長辦公室等12處，並帶回張男等9人。全案朝刑法公益侵占罪、洗錢防制法等罪偵辦。

再興小學昨(6日) 發布聲明指出，此案已進入司法程序，校方皆已配合提供資料以釐清案情；目前校務營運資金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，敬請家長放心，也謝謝各界關心(全文如下) 。

北市私立再興小學董事長等人被控侵占超過4千萬校款遭約談　教育局:最高開罰150萬元(圖/擷取自官方網站)

針對台北市私立再興小學董事長等人被控侵占超過4000萬元校款，6日遭檢調搜索約談。台北市教育局6日表示，將組專案小組調查，若有違法情事可開罰最高150萬元，並命限期歸還。

台北市教育局查明後透過文字訊息表示，再興小學法人歷年預決算皆經過會計師查核簽證，再提董事會監察人確認，並由董事會決議後函報教育局，也有建立內部控制制度管控學校及法人經費支用。

針對學校疑似有額外收取費用未入學校或法人帳戶一案，中央社引述教育局指出，將組成專案小組調查，若有違反「私立學校法」第52條或「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」情事，將依法裁處最高新台幣150萬，並按次處罰至改善為止，同時限期歸還，否則由學校法人全體董事負連帶責任。
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