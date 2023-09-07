華麗復刻秀場文化 2023美福歌廳秀

1970-80年代的台灣，熱鬧華麗的秀場文化，帶動了一股新潮流。賓客們在台下品嚐牛排等西餐，藝人們在台上熱情演出，搭配主持人詼諧有趣的串場，熱鬧精彩，更吸引許多的「追星族」跟著明星跑場。這樣風靡全台的歌廳秀，於10月4日晚間在台北美福大飯店原音重現，欣賞情歌天后「龍千玉」、金曲哥王「翁立友」等實力派藝人精彩表演。舞台上星光熠熠，一首首懷念金曲，華麗的禮服及舞群，展現早期秀場風華，回味著經典曲目，品嘗著復刻版的牛排、香蕉船冰淇淋等餐點，重回那些年的秀場風華。每桌十位32,800元+10%，座席有限，詳情及訂位專線02-7722-3359宴會業務。

實力派唱將精彩演出 重現秀場黃金年代

從北到南紅極一時的歌舞秀場，曾是那些年追星族的聚集地點，也造就許多知名藝人。台北美福為重現榮景，特別邀請多位實力派藝人輪番獻唱，有第20屆金曲獎最佳台語男歌手獎的實力派唱將「翁立友」，擁有情歌天后稱號的「龍千玉」獻唱多首扣人心弦的歌曲。還有秀場女王「向娃」、嘻哈始祖「劉福助」與資深八點檔女星「張瓊姿」帶來一連串精彩曲目。節目中更邀請到台灣脫口秀始祖「澎澎」與「陳子強」逗趣說唱，精彩內容帶領賓客重溫昔日時光，年輕族群可藉此活動體驗台灣特有的「歌廳秀」文化。

台上聽歌、台下大啖牛排 時代的經典滋味

風靡一時的歌廳秀年代，除了欣賞舞台上的精彩演出，還有當年的經典滋味。台北美福復刻當年味，從迎賓飲品開始，提供清甜風味的荔枝開胃飲，再端上¬「緬懷淘趣風華現」的精選六小品，有吮指回味的香辣雞翅，選用噶瑪蘭豚肉製的「烤香腸」，佐酒小菜「金沙鱈魚條」與「香滷豆乾」等。主菜前的沙拉以纖食沙拉棒呈現，濃湯與餐包也不可少，風味升級特別搭配松露入菜推出「松露蘑菇濃湯佐奶油餐包」。主菜則推出當年歌廳必點菜色之一「黑胡椒牛排」，台北美福選用厚切美國鮮牛，以爐烤方式鎖住肉汁，粉嫩牛肉脂味香濃，搭配傳統佐醬「黑胡椒醬」，鮮美風味帶有深刻的黑胡椒香氣。餐點最後端上帶有滿滿回憶感的「甜筒冰淇淋香蕉船」，讓味蕾一起跨入時空走廊，回味亦是回憶。

美福歌廳秀

日期：10月4日19:00-21:00 (18:30開放入場)

地點：2F大宴會廳

桌價：每桌10位32,800元+10%，座席有限，欲購從速。

主持人：陳子強、周卉姍

表演藝人：向娃、翁立友、張瓊姿、澎澎、劉福助、龍千玉 (依姓氏筆劃順序)

詳情及訂位請洽：(02) 7722-3359 宴會業務